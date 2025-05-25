В Россию привезли новейший Kia Soul в разных комплектациях

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По данным мониторинга российского авторынка выявлено интересное предложение – обновленный Kia Soul третьего поколения. Данная модель доступна как из наличия, так и под заказ.

Продавцы предлагают ее в различных комплектациях и модификациях. Базовая версия оснащена 1,6-литровым атмосферным двигателем мощностью 123 л.с. и крутящим моментом 151 Нм, который работает в паре с 6-ступенчатым автоматом.

Kia Soul
Kia Soul

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Модель в максимальной комплектации имеет 2,0-литровый атмосферный двигатель, выдающий 149 л.с. и 180 Нм крутящего момента, в сочетании с вариатором. Во всех вариантах предусмотрен только передний привод.

Цены на автомобили 2025 года начинаются от 3 450 000 рублей и могут достигать 3 650 000 рублей. Также возможны скидки до 500 000 рублей при покупке автомобиля в кредит или по программе трейд-ин.

Kia Soul
Kia Soul

Источник: Тарантас Ньюс

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Лежнин Роман
Фото:Kia
Количество просмотров 13
25.05.2025 
Фото:Kia
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Отзывы о Kia Soul (5)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Kia Soul  2011
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Компактный, но просторный внутри. Для рослого самое то. Ни разу не ломался. 2 года катался в Москве, далее по Черногории, по горам и серпантинам. Скорости тут ограниченные, так что управляемость особо не испытаешь. Климат-контроль работает все годы отменно. Здесь гарантия на них 7 лет, но хотя московскую сервисную книжку признали, но только на срок до 5 лет, как и в России.
Недостатки:
Иногда кажется, что реальных 126 сил нет, судя по динамике разгона, возможно, из-за Евро 4. Но с максималкой (проверена на пути из России через Европу) проблем нет. Пару раз загорался индикатор неисправности ESP, но вскоре (через пару дней) гас сам собой.
Комментарий:
Пробег не большой. Ни тормозные колодки, ни резину еще менять нужды не было. Ест резину равномерно,правда, использую два комплекта летний и зимний.
+16