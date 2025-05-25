В Россию привезли новейший Kia Soul в разных комплектациях

Kia Soul третьего поколения: в наличии и под заказ с ценами от 3,45 млн рублей

По данным мониторинга российского авторынка выявлено интересное предложение – обновленный Kia Soul третьего поколения. Данная модель доступна как из наличия, так и под заказ.

Продавцы предлагают ее в различных комплектациях и модификациях. Базовая версия оснащена 1,6-литровым атмосферным двигателем мощностью 123 л.с. и крутящим моментом 151 Нм, который работает в паре с 6-ступенчатым автоматом.

Kia Soul

Модель в максимальной комплектации имеет 2,0-литровый атмосферный двигатель, выдающий 149 л.с. и 180 Нм крутящего момента, в сочетании с вариатором. Во всех вариантах предусмотрен только передний привод.

Цены на автомобили 2025 года начинаются от 3 450 000 рублей и могут достигать 3 650 000 рублей. Также возможны скидки до 500 000 рублей при покупке автомобиля в кредит или по программе трейд-ин.

Kia Soul

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Источник: Тарантас Ньюс