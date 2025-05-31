Ура, в отпуск! Как подготовить себя и автомобиль к дальней поездке

Перед дальней поездкой важно проверить тормоза, уровни масла, антифриза и шины

С приближением летних каникул все больше людей планируют путешествия на личном транспорте. Чтобы отпуск не был омрачен поломками и стрессом, автомобиль следует заранее тщательно подготовить. Немецкая ассоциация технического осмотра (GTÜ) советует проводить «ревизию» минимум за две недели до отъезда. Это позволит избежать неприятных сюрпризов и сделать поездку максимально безопасной.

Особое внимание стоит уделить состоянию тормозов, уровню масла и охлаждающей жидкости, а также шинам. Рекомендуемая глубина протектора – не менее 4 мм, особенно это важно в дождливую погоду. Давление в шинах должно соответствовать загруженности автомобиля. Масло должно быть не только в пределах нормы, но и непросроченным – в жару и при нагрузке старое масло теряет свои свойства. Если есть сомнения, лучше посетить СТО, где также можно проверить тормозную систему и фары, особенно если они светодиодные или ксеноновые.

Не стоит забывать и о безопасности на случай ЧП: в автомобиле обязательно должны быть аптечка с актуальным сроком годности, знак аварийной остановки и светоотражающие жилеты для всех пассажиров. Также полезно взять с собой фонарик. Перед отъездом проверьте исправность всех световых приборов и плотность закрытия дверей и багажника, а груз – надежно зафиксируйте. Перегружать машину не стоит: это влияет на управляемость и тормозной путь.

Комфорт водителя – залог спокойной поездки. Положение сиденья и зеркал должно быть правильно отрегулировано, спина плотно прилегать к сиденью. При движении в жару не стоит устанавливать слишком низкую температуру в салоне – разница с внешней не должна превышать 6 °C. Для защиты от солнца подойдут шторки на окна, а выезжать лучше в утренние или вечерние часы. Регулярные остановки помогут избежать переутомления.

Наконец, ключ к успешному отпуску – это заранее собранные вещи, спокойный вечер накануне и хороший ночной сон. В дороге планируйте перерывы каждые два часа, выполняйте легкие упражнения, пейте больше воды и избегайте тяжелой пищи. При длительных маршрутах разумно чередовать водителей. Это обеспечит не только комфорт, но и безопасность всей поездки.

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Источник, фото: Auto-Medienportal