Путешествия
МаршрутыНа выходныеС детьмиЗа границуКараванинг
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Грузовики БАЗ — когда выпуск и сколько будут стоить?
31 мая
Грузовики БАЗ — когда выпуск и сколько будут стоить?
Максим Кадаков: Цены на грузовики БАЗ будут...
Интерьер Toyota Raize
31 мая
В России снова можно купить новый кроссовер Toyota по цене Лады — где и за сколько?
Новый кроссовер Toyota Raize можно купить в РФ...
Какая защитная шторка для авто лучше — наружная или внутренняя?
31 мая
Какая защитная шторка для авто лучше — наружная или внутренняя?
«За рулем» рассказал об эффективности и...

Ура, в отпуск! Как подготовить себя и автомобиль к дальней поездке

Перед дальней поездкой важно проверить тормоза, уровни масла, антифриза и шины

Рекомендуем
Дача поехала! Где ночевали советские автотуристы

С приближением летних каникул все больше людей планируют путешествия на личном транспорте. Чтобы отпуск не был омрачен поломками и стрессом, автомобиль следует заранее тщательно подготовить. Немецкая ассоциация технического осмотра (GTÜ) советует проводить «ревизию» минимум за две недели до отъезда. Это позволит избежать неприятных сюрпризов и сделать поездку максимально безопасной.

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ — 13 и 14 июня 2025 г Дрэг-рейсинг, дрифт-такси, выставки, музыка – семейный праздник, который объединяет тысячи любителей скорости, автомобильной культуры и ярких впечатлений.
БИЛЕТЫ НА ЗР ФЕСТ

Особое внимание стоит уделить состоянию тормозов, уровню масла и охлаждающей жидкости, а также шинам. Рекомендуемая глубина протектора – не менее 4 мм, особенно это важно в дождливую погоду. Давление в шинах должно соответствовать загруженности автомобиля. Масло должно быть не только в пределах нормы, но и непросроченным – в жару и при нагрузке старое масло теряет свои свойства. Если есть сомнения, лучше посетить СТО, где также можно проверить тормозную систему и фары, особенно если они светодиодные или ксеноновые.

Не стоит забывать и о безопасности на случай ЧП: в автомобиле обязательно должны быть аптечка с актуальным сроком годности, знак аварийной остановки и светоотражающие жилеты для всех пассажиров. Также полезно взять с собой фонарик. Перед отъездом проверьте исправность всех световых приборов и плотность закрытия дверей и багажника, а груз – надежно зафиксируйте. Перегружать машину не стоит: это влияет на управляемость и тормозной путь.

Комфорт водителя – залог спокойной поездки. Положение сиденья и зеркал должно быть правильно отрегулировано, спина плотно прилегать к сиденью. При движении в жару не стоит устанавливать слишком низкую температуру в салоне – разница с внешней не должна превышать 6 °C. Для защиты от солнца подойдут шторки на окна, а выезжать лучше в утренние или вечерние часы. Регулярные остановки помогут избежать переутомления.

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Наконец, ключ к успешному отпуску – это заранее собранные вещи, спокойный вечер накануне и хороший ночной сон. В дороге планируйте перерывы каждые два часа, выполняйте легкие упражнения, пейте больше воды и избегайте тяжелой пищи. При длительных маршрутах разумно чередовать водителей. Это обеспечит не только комфорт, но и безопасность всей поездки.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник, фото: Auto-Medienportal

Подпишитесь на «За рулем» в

Алексеева Елена
Количество просмотров 11
31.05.2025 
Поделиться:
Оцените материал:
0