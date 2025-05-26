В РФ возобновили продажи знакомого корейского кроссовера: цены доступны

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В России в продаже появились новые Kia Sportage по цене от 2,65 млн рублей

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В Россию по параллельным каналам продолжают поставлять кроссоверы Kia Sportage. Дешевле всего новый Sportage готова привезти под заказ компания из Владивостока. За 2 650 000 рублей можно заказать кроссовер с 2,0-литровым 150-сильным атмосферным мотором и 6-ступенчатой АКП.

На 250 тысяч дороже эта же фирма оценила переднеприводный Sportage со 180-сильным турбомотором объемом 1,6 литра и роботом. За 3 000 000 рублей в Москве и Краснодаре готовы привезти самый мощный 236-сильный вариант с 2,0-литровым мотором и передним приводом.

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Kia Sportage
Kia Sportage

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Авто из наличия, как обычно, стоят дороже. В Санкт-Петербурге новый 150-сильный Sportage с полным приводом продают за 3 200 000 рублей, в Екатеринбурге такой же переднеприводный стоит 3 398 000 рублей.

Новые Kia Sportage доступны для покупки в ряде российских городов, всего предлагается больше 300 автомобилей в разных комплектациях.

Ранее «За рулем» сообщал, что в продаже появился новый просторный экономичный седан от Nissan за 1,8 млн рублей.

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Источник: «Автоновости дня»

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Ушакова Ирина
Фото:Kia
Количество просмотров 9
26.05.2025 
Фото:Kia
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Отзывы о Kia Sportage (7)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Kia Sportage  2017
/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
Эргономичный салон. Много места спереди и сзади. Драйвовый ДВС и АКПП.
Недостатки:
Шумное днище и арки. Небольшой дорожный просвет. Не очень эргономичная подвеска.
Комментарий:
Год покупки - 2018. Это первый мой автомобиль, в котором не хочу менять решетку радиатора, т.к. она мне нравится :) Ездил на чуть более 40 гражданских легковых автомобилей, на которых, были и тест-драйвы, чем-то владел лично, ездил по служебным заданиям, друзья просто давали на тест. Есть с чем сравнить. Но ниже я хотел бы сузить сравнение до BMW X5 (F15) и Kia Sportage IV и вот почему. Т.к. дизайн (автомобильный дизайн, это не только красивый кузов и эргономика салона, но и проработка узлов машины) разработала европейская дизайн-студия KIA, расположенная во Франкфурте-на-Майне (Германия) с участием главного дизайнера Peter Schreyer, то автомобиль получил решения в части эргономики и функциональности в рамках немецкий школы со своими плюсами и минусами. С точки зрения эргономики, Sportage и X5 очень схожи. Лоску и доп. функций больше у BMW, но принципиальной разницы с точки зрения среднестатистического потребителя нет. Приборы водителя, кнопки управления у обоих брендов находятся в удобной зоне, эргономика посадки спереди и сзади — на одном комфортном уровне. При высадке пассажира с заднего места также, как и у сравниваемого BMW ногой задеваешь металлическую часть заднего крыла. Подвеска упругая, энергоемкая и немного жесткая у обоих автомобилей. Существенной разницы при вождении я лично не почувствовал. Жирный минус Sportage — пороги дверей не защищены от грязи. Но и у X5 есть просчет — это боковые внешние пороги. Они так сильно выпирают, что при посадке-высадке также задеваешь их ногами, если у тебя не рост под 2 метра. При этом у X5 в части задних пассажиров нет лампы освещения салона. Место в салоне достаточно у обоих автомобилей, хотя X5 по сантиметрам больше, но эта длина нивелируется "пухлыми" спинками кресел, которые и забирают "лишние" сантиметры под себя.
-31