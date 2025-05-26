В РФ возобновили продажи знакомого корейского кроссовера: цены доступны

В России в продаже появились новые Kia Sportage по цене от 2,65 млн рублей

В Россию по параллельным каналам продолжают поставлять кроссоверы Kia Sportage. Дешевле всего новый Sportage готова привезти под заказ компания из Владивостока. За 2 650 000 рублей можно заказать кроссовер с 2,0-литровым 150-сильным атмосферным мотором и 6-ступенчатой АКП.

На 250 тысяч дороже эта же фирма оценила переднеприводный Sportage со 180-сильным турбомотором объемом 1,6 литра и роботом. За 3 000 000 рублей в Москве и Краснодаре готовы привезти самый мощный 236-сильный вариант с 2,0-литровым мотором и передним приводом.

Kia Sportage

Авто из наличия, как обычно, стоят дороже. В Санкт-Петербурге новый 150-сильный Sportage с полным приводом продают за 3 200 000 рублей, в Екатеринбурге такой же переднеприводный стоит 3 398 000 рублей.

Новые Kia Sportage доступны для покупки в ряде российских городов, всего предлагается больше 300 автомобилей в разных комплектациях.

Ранее «За рулем» сообщал, что в продаже появился новый просторный экономичный седан от Nissan за 1,8 млн рублей.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: «Автоновости дня»