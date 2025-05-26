Niva Sport в фирменном красном цвете — вот как она выглядит

На «Пикнике АВТОВАЗа» показали внедорожник Niva Sport в новом цвете кузова

На прошедшем в минувшую субботу в Тольятти «Пикнике АВТОВАЗа», где были выставлены как ретроавтомобили ВАЗ, так и новинки автогиганта, показалась Niva Sport в новом красном металлике. Напомним, в апреле внедорожник в таком цвете уже засветился в коротком ролике, а еще ранее в Сеть попал шпионский снимок с красными кузовами на территории ООО «Лада Спорт» в Тольятти – их красят в соседнем корпусе ОПП АВТОВАЗа и привозят на «Ладу Спорт» для сборки. В продаже машин в таком цвете пока нет.

Сейчас Niva Sport продается в стандартной цветовой гамме по цене от 1,7 млн рублей. После выявленных блогерами проблем на первых машинах АВТОВАЗ провел расследование и назвал произошедшее единичными случаями. По неофициальным данным, производство машин останавливалось на две недели из-за проблем с комплектующими и было возобновлено 26 мая. Как известно, от стандартной Нивы спортивная версия отличается двигателем с отдачей 122 л.с., однорычажным приводом раздаточной коробки, модифицированной подвеской, более крупными колесами с оригинальными дисками, дисковыми тормозами по кругу и рядом других изменений.

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Источник: Автопоток