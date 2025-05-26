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Niva Sport в фирменном красном цвете — вот как она выглядит

На «Пикнике АВТОВАЗа» показали внедорожник Niva Sport в новом цвете кузова

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Мощнее, быстрее, технологичнее: новая версия Нивы уже в продаже

На прошедшем в минувшую субботу в Тольятти «Пикнике АВТОВАЗа», где были выставлены как ретроавтомобили ВАЗ, так и новинки автогиганта, показалась Niva Sport в новом красном металлике. Напомним, в апреле внедорожник в таком цвете уже засветился в коротком ролике, а еще ранее в Сеть попал шпионский снимок с красными кузовами на территории ООО «Лада Спорт» в Тольятти – их красят в соседнем корпусе ОПП АВТОВАЗа и привозят на «Ладу Спорт» для сборки. В продаже машин в таком цвете пока нет.

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Сейчас Niva Sport продается в стандартной цветовой гамме по цене от 1,7 млн рублей. После выявленных блогерами проблем на первых машинах АВТОВАЗ провел расследование и назвал произошедшее единичными случаями. По неофициальным данным, производство машин останавливалось на две недели из-за проблем с комплектующими и было возобновлено 26 мая. Как известно, от стандартной Нивы спортивная версия отличается двигателем с отдачей 122 л.с., однорычажным приводом раздаточной коробки, модифицированной подвеской, более крупными колесами с оригинальными дисками, дисковыми тормозами по кругу и рядом других изменений.

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Источник: Автопоток

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 18
26.05.2025 
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Отзывы о LADA Niva Legend (32)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
LADA Niva Legend  2013
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
ход по неровной дороге
Недостатки:
много
Комментарий:
полный восторг!! Не осталось мест где я не могу проехать! и на ниве я ЕЗЖУ а не аккуратничаю, не переживаю, что где то что то зацеплю и т.д. теперь дорога там, где я собираюсь проехать! и это очень дорогого стоит!! а большинство недостатков - это позор производителя(подлость - на экспорт идут другие нивы). За 40 с лишним лет не придумали машины лучше!
+70