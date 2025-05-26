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Хорошо знакомую Skoda продолжают поставлять в Россию: сколько она сейчас стоит

В России появились в продаже новые Skoda Octavia Pro по цене от 2,65 млн рублей

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Хорошо знакомую россиянам Skoda Octavia теперь поставляют в РФ в новой версии Octavia Pro из КНР. Этот автомобиль создан по образу «заряженной» Octavia RS и стоит сейчас от 2 650 000 рублей.

За столько привезти новый автомобиль в предмаксимальной комплектации Pro Luxury под заказ готов автосалон из Набережных Челнов. Продавец дает на автомобиль собственную годовую гарантию.

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У этого экземпляра есть система контроля усталости водителя, передние фронтальные и боковые подушки безопасности, шторки безопасности, камера кругового обзора с передним и задним парктрониками, адаптивный круиз-контроль, двухзонный климат-контроль, подогрев зеркал, мультимедиа с навигацией и многое другое.

Аналогичный лифтбек за 2 720 000 рублей можно заказать в Санкт-Петербурге, за 2 740 000 рублей – в Москве, а за 2 890 000 рублей – в Воронеже.

Skoda Octavia Pro
Skoda Octavia Pro

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Из наличия в Москве такой автомобиль предлагается по цене от 2 900 000 рублей, в Краснодаре он стоит 2 990 000 рублей, а в Симферополе и Набережных Челнах за лифтбек просят 3 050 000 и 3 089 000 рублей соответственно.

Под капотом у всех Skoda Octavia Pro 150-сильный бензиновый турбомотор объемом 1,4 литра, 7-ступенчатым робот. Привод передний.

Ранее «За рулем» сообщал, что в продаже появился новый просторный экономичный седан от Nissan за 1,8 млн рублей.

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Источник: «Автоновости дня»

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Ушакова Ирина
Фото:Skoda
Количество просмотров 13
26.05.2025 
Фото:Skoda
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Отзывы о Skoda Octavia (9)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Skoda Octavia  2017
/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
1.4 дсг комплектация Style.Очень доволен машиной. Владею с 2018 года. Брал новую. Нечего не делал все устраивает. Расхода масла нет. Расход топлива 5.4 добивался. Это притом что на обгон подрывает как ракета. ДСГ на высоте по сравнению даже с автоматом и вариатором.
Недостатки:
нет
Комментарий:
Купил как раз перед переездом с Севера на Юг. Мотался по несколько раз в год . Заправляю бензин марки 100. на полном баке до отсечки проезжаю 850 км. Намотал 80000 км никаких затрат кроме ТО. Я думаю все поломки из за жадности хитрых хозяев которые заливают дешевое топливо. Устраивает и диодный свет в фарах так же климат контроль при минус 35 едешь в футболке естественно в прогретом автомобиле. Выровнял пол и при дальней поездке сразу раскладываю сиденья стелю постельное кроче все класс. Отличный авто. До этого был Мицубиси Спорт с 2014 года.
+9