Хорошо знакомую Skoda продолжают поставлять в Россию: сколько она сейчас стоит

В России появились в продаже новые Skoda Octavia Pro по цене от 2,65 млн рублей

Хорошо знакомую россиянам Skoda Octavia теперь поставляют в РФ в новой версии Octavia Pro из КНР. Этот автомобиль создан по образу «заряженной» Octavia RS и стоит сейчас от 2 650 000 рублей.

За столько привезти новый автомобиль в предмаксимальной комплектации Pro Luxury под заказ готов автосалон из Набережных Челнов. Продавец дает на автомобиль собственную годовую гарантию.

У этого экземпляра есть система контроля усталости водителя, передние фронтальные и боковые подушки безопасности, шторки безопасности, камера кругового обзора с передним и задним парктрониками, адаптивный круиз-контроль, двухзонный климат-контроль, подогрев зеркал, мультимедиа с навигацией и многое другое.

Аналогичный лифтбек за 2 720 000 рублей можно заказать в Санкт-Петербурге, за 2 740 000 рублей – в Москве, а за 2 890 000 рублей – в Воронеже.

Skoda Octavia Pro

Из наличия в Москве такой автомобиль предлагается по цене от 2 900 000 рублей, в Краснодаре он стоит 2 990 000 рублей, а в Симферополе и Набережных Челнах за лифтбек просят 3 050 000 и 3 089 000 рублей соответственно.

Под капотом у всех Skoda Octavia Pro 150-сильный бензиновый турбомотор объемом 1,4 литра, 7-ступенчатым робот. Привод передний.

Ранее «За рулем» сообщал, что в продаже появился новый просторный экономичный седан от Nissan за 1,8 млн рублей.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: «Автоновости дня»