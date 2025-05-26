Гонки виртуальные и реальные — неожиданный финал Картсим Феста

В Москве прошел фестиваль фиджитал-гонок «Московский спорт Картсим Фест 2025»

11 мая в картинг-центре Микс Картинг прошел шестой фестиваль фиджитал-гонок «Московский спорт Картсим Фест 2025» при поддержке Департамента спорта города Москвы.

Мероприятие объединило любителей и профессионалов виртуального и реального автоспорта. Журналисты, автогонщики и симрейсеры соревновались как в симуляторе SMP Racing Esports, так и за рулем картов Miks Karting Sport.

Кульминацией мероприятия стала «Картсим гонка звезд». На старт вышла и команда-победитель прошлогоднего фестиваля – G-Drive SMP Racing, за которую выступили Александр Смоляр, Кирилл Смаль, Владимир Атоев и Виктория Блохина.

Также в гонке участвовали команды «Москомспорт», BALCHUG, «Картинг без границ», S1MON CREW, РГСЖ, Poexali Media, Be on Edge и «Аэрофлот».

Действующие чемпионы G-Drive SMP Racing в этот раз финишировали на восьмом месте. А новым победителем стала команда Москомспорта. Отдельно стоит отметить команду «Картинг без границ», честь которой защищали пилоты с ограниченными возможностями. Они управляли картами с системой подрулевого управления газом и тормозом.

Всего же в этом году в фестивале приняли участие 136 пилотов из разных городов: Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Астрахань, Пенза, Саратов.

Следующий фестиваль пройдет осенью 2025 года в Москве.

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