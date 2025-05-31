Водители рассказали, кто выпускает экологически чистые автомобили

Tesla, BYD и Polestar – лидеры по производству экологически чистых автомобилей

Немецкое здание Auto, Motor und Sport попросило читателей назвать бренды, которые они считают производителями самых экологически чистых машин. По сравнению с 2016 годом расстановка сил кардинально изменилась. Если раньше лидировали немецкие марки и гибриды Toyota, то теперь первенство у брендов, специализирующихся на электромобилях. Сегодня первое место занимает Tesla, за ней следуют BYD, Polestar и Nio – производители, которые пока широко не представлены на немецком рынке, но пользуются высоким доверием у потребителей.

BMW, Mercedes-Benz и VW лишились лидерства, несмотря на значительные инвестиции в электромобили. Причиной стал их устойчивый акцент на бензиновые и дизельные модели, которые по-прежнему обеспечивают основную выручку. Хотя Mercedes-Benz и BMW делают ставку на крупные электрические кроссоверы, это не помогло укрепить имидж производителей «зеленых» авто. Дополнительные усилия по сокращению выбросов CO₂ и внедрению цикличной экономики заметны, но пока не изменили восприятие у покупателей.

Интересно, что качество и технологичность продукции новых лидеров рынка – Tesla, BYD и Polestar – не всегда превосходят традиционных автогигантов. Однако репутация «чистых» брендов складывается, прежде всего, из ассоциации с электротягой.

Сейчас крупнейшие автоконцерны переживают кризис самоопределения. Продажи электромобилей в ЕС снижаются, а некоторые бренды вновь задумываются о возврате к двигателям внутреннего сгорания. Тем не менее, отказ от устойчивого развития может повредить им в долгосрочной перспективе, считают авторы исследования.

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Источник: Auto, Motor und Sport