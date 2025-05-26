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В Suzuki ответили на вопрос о заводской гарантии на машины в России
26 мая
В Suzuki ответили на вопрос о заводской гарантии на машины в России
Компания Suzuki заявила, что не дает гарантию...

В Suzuki ответили на вопрос о заводской гарантии на машины в России

Компания Suzuki заявила, что не дает гарантию на автомобили в России

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Представительство японского автопроизводителя Suzuki продолжает работать в России, но заводскую гарантию на машины больше не дает, сообщили Autonews.ru представители компании.

Они пояснили, что гарантию на автомобили марки предоставляют дилеры в качестве страхового продукта, они же и проводят техобслуживание.

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Уточняется, что автомобили поставляют в Россию по схеме параллельного импорта без участия Suzuki. В продаже есть модели Jimny, Baleno, Swift и Ertiga. Российское представительство марки участвует в постгарантийном обслуживании, поставке запчастей, клиентской поддержке и возможных отзывных кампаниях.

Ранее «За рулем» сообщал, что в продаже появился новый просторный экономичный седан от Nissan за 1,8 млн рублей.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Autonews.ru

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Ушакова Ирина
Фото:Unsplash
Количество просмотров 3
26.05.2025 
Фото:Unsplash
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