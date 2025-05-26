В Suzuki ответили на вопрос о заводской гарантии на машины в России
Компания Suzuki заявила, что не дает гарантию на автомобили в России
Представительство японского автопроизводителя Suzuki продолжает работать в России, но заводскую гарантию на машины больше не дает, сообщили Autonews.ru представители компании.
Они пояснили, что гарантию на автомобили марки предоставляют дилеры в качестве страхового продукта, они же и проводят техобслуживание.
Уточняется, что автомобили поставляют в Россию по схеме параллельного импорта без участия Suzuki. В продаже есть модели Jimny, Baleno, Swift и Ertiga. Российское представительство марки участвует в постгарантийном обслуживании, поставке запчастей, клиентской поддержке и возможных отзывных кампаниях.
Ранее «За рулем» сообщал, что в продаже появился новый просторный экономичный седан от Nissan за 1,8 млн рублей.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник: Autonews.ru
Фото:Unsplash
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26.05.2025
Фото:Unsplash
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