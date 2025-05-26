В Suzuki ответили на вопрос о заводской гарантии на машины в России

Компания Suzuki заявила, что не дает гарантию на автомобили в России

Представительство японского автопроизводителя Suzuki продолжает работать в России, но заводскую гарантию на машины больше не дает, сообщили Autonews.ru представители компании.

Они пояснили, что гарантию на автомобили марки предоставляют дилеры в качестве страхового продукта, они же и проводят техобслуживание.

Уточняется, что автомобили поставляют в Россию по схеме параллельного импорта без участия Suzuki. В продаже есть модели Jimny, Baleno, Swift и Ertiga. Российское представительство марки участвует в постгарантийном обслуживании, поставке запчастей, клиентской поддержке и возможных отзывных кампаниях.

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Источник: Autonews.ru