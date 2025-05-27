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Niva Sport с усиленными рычагами подвески — первые фото

«Автопоток»: внедорожники Niva Sport начали оснащать усиленными рычагами подвески

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Оказывается, Lada Niva Sport в новом золотисто-матовом окрасе примечательна не только цветом кузова. Источник опубликовал еще несколько фотографий данного автомобиля и, в частности, запечатлел, как теперь выглядит усиленный рычаг задней подвески. Напомним, Niva Sport имеет заднюю подвеску типа «4 link» вместо стандартной тяги Панара, однако на первых блогерских обзорах с ней выявились проблемы.

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Как видим, теперь к «домику», удерживающему стабилизатор поперечной устойчивости, примыкают две косынки П-образного профиля, приваренные по всей длине трубы нижнего рычага, до сайлентблоков.

По неофициальным данным, ООО «Лада Спорт» останавливало производство внедорожников Niva Sport на две недели из-за проблем с комплектующими и возобновило сборку 26 мая. Пока нет официального подтверждения тому, что показанная конструкция станет серийной, но опубликованные фото дают такую надежду.

Источник: Автопоток

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 14
27.05.2025 
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Отзывы о LADA Niva Legend (32)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
LADA Niva Legend  2013
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
ход по неровной дороге
Недостатки:
много
Комментарий:
полный восторг!! Не осталось мест где я не могу проехать! и на ниве я ЕЗЖУ а не аккуратничаю, не переживаю, что где то что то зацеплю и т.д. теперь дорога там, где я собираюсь проехать! и это очень дорогого стоит!! а большинство недостатков - это позор производителя(подлость - на экспорт идут другие нивы). За 40 с лишним лет не придумали машины лучше!
+71