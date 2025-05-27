Niva Sport с усиленными рычагами подвески — первые фото

«Автопоток»: внедорожники Niva Sport начали оснащать усиленными рычагами подвески

Оказывается, Lada Niva Sport в новом золотисто-матовом окрасе примечательна не только цветом кузова. Источник опубликовал еще несколько фотографий данного автомобиля и, в частности, запечатлел, как теперь выглядит усиленный рычаг задней подвески. Напомним, Niva Sport имеет заднюю подвеску типа «4 link» вместо стандартной тяги Панара, однако на первых блогерских обзорах с ней выявились проблемы.

Как видим, теперь к «домику», удерживающему стабилизатор поперечной устойчивости, примыкают две косынки П-образного профиля, приваренные по всей длине трубы нижнего рычага, до сайлентблоков.

По неофициальным данным, ООО «Лада Спорт» останавливало производство внедорожников Niva Sport на две недели из-за проблем с комплектующими и возобновило сборку 26 мая. Пока нет официального подтверждения тому, что показанная конструкция станет серийной, но опубликованные фото дают такую надежду.

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Источник: Автопоток