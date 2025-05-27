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Электромобили не нужны: китайская компания меняет стратегию продаж в РФ

Китайский премиум-бренд Voyah остановил поставки электромобилей в Россию

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Китайский премиальный бренд Voyah больше не поставляет электромобили в Россию – об этом сообщает источник со ссылкой на пресс-службу компании. Уточняется, что пока «электрички» есть в наличии у некоторых дилеров (хотя многие перестали продавать их еще в 2024-м), но новых поставок чисто электрических машин в ближайшее время не планируется. Источник замечает, что вместе с этим компания наращивает присутствие в сегменте гибридных автомобилей – таких, как представленный недавно в Шанхае кроссовер Voyah Free+.

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Именно об этом говорят планы по организации российской сборки автомобилей Voyah: как ранее рассказывал «За рулем», с июля 2025 года на липецком «Моторинвесте» планируют собирать гибридные седаны Voyah Passion. Похоже, что и «Моторинвест» постепенно переходит с электрических рельс на гибридные: еще в прошлом году к электрокарам Evolute добавилась гибридная модель i-Space... И неудивительно: продажи электромобилей в РФ падают месяц от месяца, а сравнительный рост гибридов стал заметен как раз в 2024-м.

Источник: Китайские автомобили

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 1
27.05.2025 
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