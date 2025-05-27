В России в апреле купили новых машин на рекордную сумму

В апреле 2025 года россияне потратили на новые автомобили рекордные ₽326 млрд

На покупку новых легковых машин в апреле россияне потратили на треть больше, чем в марте (326 млрд рублей). Это является наибольшим показателем с начала 2025 года, согласно исследованию «Газпромбанк Автолизинга» и «Автостата».

Уточняется, что в середине весны россияне потратили на покупку новых авто 325,7 млрд рублей, что на 31,3% больше, чем месяцем ранее (в марте – 248 млрд рублей), но на 24,4% меньше показателя годичной давности (в апреле 2024 года – 430,6 млрд рублей).

За месяц расходы на приобретение машин заметнее всего выросли у корейских марок. В апреле россияне потратили на них 5,5 млрд рублей (на 79,6% относительно предыдущего месяца). У остальных марок эти показатели тоже увеличились.

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Источник: ТАСС