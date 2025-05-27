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Hongqi анонсировала три новинки в России

К концу 2025 года линейка Hongqi на авторынке РФ будет насчитывать 10 моделей

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Российское представительство марки Hongqi заявило о том, что в течение 2025 года в российском модельном ряду бренда будет десять автомобилей. Первое пополнение ожидается уже 3 июня, когда состоится официальная премьера лифтбека бизнес-класса Hongqi H6 с бензиновым турбомотором 2.0 (245 л.с. и 380 Нм) в паре с 8-ступенчатой АКП и передним приводом. Уже 4 июня российские клиенты смогут заказать такую машину.

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За H6 последует полноразмерный кроссовер Hongqi HS7 с тем же силовым агрегатом, но с приводом уже на обе оси и двумя вариантами компоновки салона – 5 или 7 мест. А в финале года формирование модельного ряда завершит представительский Hongqi L1 с длиной кузова 5353 мм, турбомоторами V6 и V8 мощностью до 490 л.с., полным приводом и 8-ступенчатым автоматом. В салоне используются натуральная кожа и дерево, дополненные современными технологиями. В компании говорят, что модель не будет иметь прямых конкурентов на российском рынке.

Источник: Hongqi

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 16
27.05.2025 
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