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Российский электротрактор запустят в производство — вот что известно!

В Москве представили российский электрический трактор Силант

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На прошедшей с 27 по 30 мая столичной выставке СТТ Expo был представлен российский электрический трактор из линейки «Силант». Особенность машины – в электромеханической трансмиссии, основанной на вентильно-индукторных двигателях с преобразователями. Система разработана российской инжиниринговой компанией «Априорные решения машин». В компании говорят, что такая трансмиссия отличается повышенной надежностью и долговечностью.

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Литий-ионную силовую батарею для Силанта производят в Екатеринбурге. Ее преимущество – в возможности зарядки как от обычной электросети, так и от специализированных зарядных станций через стандартные разъемы Type-2, что увеличивает мобильность трактора, отмечают авторы проекта. Специально под эти машины в России разработан управляющий контроллер. Многие компоненты в процессе разработки были заменены на отечественные. Сборку показанного экземпляра осуществили на Чебоксарском заводе силовых агрегатов (ЧЗСА), где собираются запускать и серийное производство таких электротракторов.

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 3865
01.06.2025 
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