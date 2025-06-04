Российский электротрактор запустят в производство — вот что известно!

В Москве представили российский электрический трактор Силант

На прошедшей с 27 по 30 мая столичной выставке СТТ Expo был представлен российский электрический трактор из линейки «Силант». Особенность машины – в электромеханической трансмиссии, основанной на вентильно-индукторных двигателях с преобразователями. Система разработана российской инжиниринговой компанией «Априорные решения машин». В компании говорят, что такая трансмиссия отличается повышенной надежностью и долговечностью.

Литий-ионную силовую батарею для Силанта производят в Екатеринбурге. Ее преимущество – в возможности зарядки как от обычной электросети, так и от специализированных зарядных станций через стандартные разъемы Type-2, что увеличивает мобильность трактора, отмечают авторы проекта. Специально под эти машины в России разработан управляющий контроллер. Многие компоненты в процессе разработки были заменены на отечественные. Сборку показанного экземпляра осуществили на Чебоксарском заводе силовых агрегатов (ЧЗСА), где собираются запускать и серийное производство таких электротракторов.