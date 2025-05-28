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Российские власти могут снизить стоимость ОСАГО для некоторых регионов

В России хотят снизить цену ОСАГО для регионов с аккуратными водителями

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ОСАГО может стать доступнее для водителей из регионов с низкой аварийностью и минимальным уровнем мошенничества. Центробанк рассматривает возможность введения дополнительных коэффициентов, позволяющих снизить стоимость полиса для аккуратных водителей и устранить ситуацию, когда убытки покрываются за счет других клиентов.

При определении стоимости ОСАГО уже применяется территориальный коэффициент, который зависит от плотности дорожного движения и среднего размера страховой выплаты в регионе.

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При этом сейчас возможна ситуация, когда водители из регионов с низкой аварийностью косвенно оплачивают убытки, связанные с высокими рисками в других субъектах РФ. В ЦБ РФ прорабатывают идею, как сделать стоимость ОСАГО более справедливой.

В 2024 году в перечень самых рисковых регионов по ОСАГО вошли Ингушетия, Дагестан, Чечня, Камчатский край и Карачаево-Черкесская Республика.

Ранее «За рулем» сообщал, что в продаже появился редкий российский военный внедорожник Тигр.

Источник: «Известия»

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 9
28.05.2025 
Фото:Depositphotos
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