Российские власти могут снизить стоимость ОСАГО для некоторых регионов

В России хотят снизить цену ОСАГО для регионов с аккуратными водителями

ОСАГО может стать доступнее для водителей из регионов с низкой аварийностью и минимальным уровнем мошенничества. Центробанк рассматривает возможность введения дополнительных коэффициентов, позволяющих снизить стоимость полиса для аккуратных водителей и устранить ситуацию, когда убытки покрываются за счет других клиентов.

При определении стоимости ОСАГО уже применяется территориальный коэффициент, который зависит от плотности дорожного движения и среднего размера страховой выплаты в регионе.

При этом сейчас возможна ситуация, когда водители из регионов с низкой аварийностью косвенно оплачивают убытки, связанные с высокими рисками в других субъектах РФ. В ЦБ РФ прорабатывают идею, как сделать стоимость ОСАГО более справедливой.

В 2024 году в перечень самых рисковых регионов по ОСАГО вошли Ингушетия, Дагестан, Чечня, Камчатский край и Карачаево-Черкесская Республика.

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Источник: «Известия»