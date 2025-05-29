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Известно время презентации нового кроссовера Lada

Автопоток: новый кроссовер Lada покажут на ПМЭФ в полдень 18 июня

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Презентация нового кроссовера разработки АВТОВАЗа состоится 18 июня в 12:00, сообщает источник. Напомним, ранее стало известно, что машину будут показывать 18 июня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), теперь же независимый источник назвал и сам момент, в который мы увидим перспективную модель Lada. Пока она носит условное название B+ Cross (или B-Plus Cross), но на ПМЭФ автомобиль предстанет в своем окончательном облике и с реальным именем.

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Впервые об этой модели стало широко известно в январе, когда в Сети появились фото полноразмерного макета. Тогда представители АВТОВАЗа отмечали, что основой кроссовера станет платформа Lada Vesta, значительно переработанная, но сохраненная по основанию кузова. По мнению вазовцев, уже отработанная и известная платформа поможет быстро запустить модель в серию. По планам, серийное производство кроссовера Lada должно начаться в первой половине 2026 года.

Источник: Автопоток

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Иннокентий Кишкурно
29.05.2025 
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