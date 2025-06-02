Моторные масла Takayama получили лицензии API SQ и ILSAC GF-7A

Автомасла Takayama, предназначенные для высокофорсированных турбированных автомобильных двигателей, в том числе с технологией прямого впрыска топлива, а также современных гибридных автомобилей, получили официальные спецификации API SQ и ILSAC GF-7A

Последние изменения стандартов Американского института нефти* и Международного комитета по стандартизации и апробации моторных масел вступили в силу 31 марта 2025 года.

Новый стандарт, пришедший на смену API SP, гарантирует защиту двигателя от преждевременного воспламенения топливной смеси на малых оборотах, улучшенную защиту цепи ГРМ от износа, обеспечивает увеличенную защиту от отложений на поршнях, а также увеличенную на треть прокачиваемость масла и защиту от гелеобразования, что особенно важно для гибридных автомобилей.

Новейшие спецификации API SQ и ILSAC GF-7A получены для моторных масел Takayama вязкостью 0W-20 и 5W-30, доступных в линейках Takayama PAOtec и Takayama Adaptec.

Сугуру Сакагути, директор филиала JCI Corporation в России:

– Мы гордимся тем, что моторные масла Takayama отвечают самым современным международным требованиям и стандартам в области качества.

Получение официальных спецификаций API SQ и ILSAC GF-7A в числе первых среди производителей автомобильных масел означает, что мы не просто следуем за мировыми отраслевыми трендами, но и сами создаём инновации и высокотехнологические продукты.

Стратегия использования комплектующих, компонентов и технологий, а не готовых продуктов, принятая в ходе конъюнктурных изменений 2023 года, подтвердила свою актуальность. И сегодня бренд Takayama продолжает устойчивое развитие, сохраняя стабильность поставок продукции высочайшего качества в адрес клиентов в России и десятков стран мира.

Высокотехнологичные моторные масла Takayama производятся в технопарке United Petrochemicals (UPEC) в Калужской области. Технологические мощности, доступ к высококачественным базовым компонентам и присадкам ведущих мировых производителей через зарубежных партнеров позволяют блендингу №1 в Европе** выпускать продукты, соответствующие строжайшим международным требованиям.

* API (Американский институт нефти, American Petroleum Institute) – организация, разрабатывающая стандарты качества нефтепродуктов, включая моторные масла. Сертификация API – прямое подтверждение того, что масло удовлетворяет требованиям производителей техники и является полностью совместимым с современными двигателями автомобилей, гарантирует надежность продукта и обеспечивает потребителям уверенность в защите двигателя.

** По данным Лаборатории социологической экспертизы Института социологии ФНИСЦ РАН, опубликованным по результатам анализа европейского рынка блендинга моторных масел и смазочных материалов.