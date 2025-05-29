В России хотят повысить штрафы для владельцев шумных автомобилей

В ГД РФ предложили поднять штраф для владельцев шумных авто до 20-30 тысяч рублей

В Госдуму внесли законопроект о повышении штрафов для россиян за использование авто с превышением уровня шума и загрязняющих веществ, а также для должностных лиц за допуск таких транспортных средств к использованию.

В случае одобрения инициативы административный штраф в отношении граждан составит 20 тыс. рублей, а в отношении должностных лиц — 20-30 тыс. рублей.

Такие штрафы отвечают запросам общества на комфортную городскую среду, соблюдение тишины и покоя граждан, снижение воздействия вреда от транспортных средств, сказано в пояснительной записке.

Сейчас штраф за использование транспортных средств с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах либо нормативов уровня шума составляет 500 рублей, а за допуск таких машин в эксплуатацию – 500-1 тыс. рублей. Такие размеры штрафов установили более 10 лет назад, сейчас они являются незначительными, учитывая инфляцию, отметили депутаты.

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Источник: Система обеспечения законодательной деятельности