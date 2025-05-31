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Названы основные факторы старения моторного масла

Эксперт Бахарев: Моторное масло теряет свойства из-за высоких температур

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Моторное масло со временем теряет свойства. Это происходит под воздействием ряда факторов, знание которых может продлить стабильную работу мотора, рассказал технический эксперт Sintec Lubricants Павел Бахарев.

Главный враг масла это высокие температуры, отмечает он. При неисправности системы охлаждения или перегреве мотора масло окисляется быстрее, разрушаются загустители, уменьшаются вязкость и способность защищать детали мотора.

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Также со временем масло загрязняется продуктами сгорания, в нем накапливаются частицы сажи, металлическая стружка, пыль и остатки несгоревшего топлива. А при коротких поездках мотор не успевает прогреться, из-за чего в масле конденсируется влага и накапливаются окислы, разрушающие присадки. Такой же эффект дает частая езда в режиме «старт-стоп» в дорожных заторах.

Еще масло быстро стареет из-за низкокачественного топлива, которое не сгорает полностью и оставляет смолистые отложения, увеличивая содержание серы, которая вызывает коррозию. При простое автомобиля масло стареет из-за окисления и испарения легких фракций. Также масло быстрее теряет свойства из-за высоких нагрузок на двигатель.

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Источник: Российская газета

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Ушакова Ирина
Фото:freepik / Drazen Zigic
Количество просмотров 7
31.05.2025 
Фото:freepik / Drazen Zigic
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