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При локализации такси нельзя давать преимущества одному «игроку»

Депутат Наумов: Нужно создать рабочую группу по обсуждению локализации такси

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Зампред комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов заявил, что реализация закона о локализации автомобилей в такси не должна создавать преимуществ для одного производителя. По его мнению, для детального обсуждения вопроса необходимо сформировать рабочую группу с участием всех автопроизводителей, работающих сегодня в России, не только АВТОВАЗа и Sollers, а также Минпромторга.

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Наумов считает, что подход к локализации должен быть взвешенным и учитывать интересы отрасли в целом, а не отдельных игроков. Также парламентарий указал, что расчет баллов локализации следует проводить совместно с профильным министерством, и он должен быть честным.

Текущие условия позволяют эксплуатировать существующий таксопарк, однако реальная локализация – это не просто отдельные комплектующие, но и глубокая интеграция в химическую и металлургическую цепочку.

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Согласно подписанному 23 мая закону, с 1 марта 2026 года в реестр такси будут включены только те автомобили, которые соответствуют требованиям по баллам локализации или произведены в рамках специнвестконтрактов.

С 2033 года будет учитываться только уровень локализации. В ряде регионов, включая Калининград, Дальний Восток и Сибирь, нормы вступят в силу позже.

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Источник: ТАСС

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Алексеева Елена
Фото:Олег Елков/ТАСС
Количество просмотров 16
30.05.2025 
Фото:Олег Елков/ТАСС
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