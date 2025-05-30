Богатые тоже плачут: в РФ сокращается спрос на премиум-бренды

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В апреле было продано на 35% меньше новых премиальных авто, чем год назад

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ЗА РУЛЕМ ФЕСТ 2025 — главное автомобильное событие лета: 13 и 14 июня

По итогам апреля 2025 года российские дилеры всех премиальных автомобильных марок в России продали 10,2 тысячи новых машин – в это количество вошли все бренды, как официальные, так и «параллельные». При этом нынешний показатель оказался на 35% ниже, чем в апреле 2024-го. Источник отмечает, что в целом российский авторынок за тот же период сократился на 26% (превосходя прогнозы!) – а значит, доля премиальных марок в России упала с 11,4% в апреле 2024 года до нынешних 10%.

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ — 13 и 14 июня 2025 г Дрэг-рейсинг, дрифт-такси, выставки, музыка – семейный праздник, который объединяет тысячи любителей скорости, автомобильной культуры и ярких впечатлений.
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Лидерство сохранил принадлежащий Chery премиум-бренд Exeed, машины которого во второй весенний месяц обрели 2881 владельца в РФ. Ситуация с лидером «зеркалит» состояние всего сегмента: в минувшем апреле эти машины разошлись на 35% хуже, нежели год назад. На втором месте – Tank, люкс-марка от Great Wall, с результатом 1504 автомобиля и падением продаж на 28%. А вот «параллельные» BMW упали меньше: 1 149 штук и всего минус 19% от апреля 2024-го. Похожая ситуация и в нижней части Топ-5: Lixiang – 990 авто и минус 56%, Mercedes-Benz – 712 машин и минус лишь 16%.

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Источник: Автостат

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 5
30.05.2025 
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