Грузовики БАЗ — когда выпуск и сколько будут стоить?

Максим Кадаков: Цены на грузовики БАЗ будут начинаться от 16 млн рублей

Госкомпания «Романов» показала на выставке COMvex несколько вариантов грузовика БАЗ («Брянский автомобильный завод»), построенного на базе продвинутых технологий – полный привод, независимые подвески, композитная кабина на стальном каркасе. Главный редактор «За рулем» Максим Кадаков рассказал о ценах на эти автомобили – по его словам, БАЗ расположатся где-то посередине сегмента тяжелых полноприводных грузовиков, начинающегося с КАМАЗов и Уралов и заканчивающегося дорогими машинами иностранных брендов.

Все показанные на выставке модификации – полноприводные, с колесной схемой 6х6. По данным Кадакова, самосвал обойдется заказчикам примерно в 17,4 млн рублей, а седельный тягач – чуть более 16 млн рублей. Вахтовый автобус БАЗ-S34А06 с самой длинной колесной базой (между передним и средним мостом – 6050 мм) будет стоить примерно 20 млн рублей. Серийный выпуск с темпом два автомобиля в день должен стартовать уже в конце июля. На данный момент у БАЗа есть шесть крупных дилеров, и недостатка в заказах у них нет, отметил Кадаков.

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Источник: Максим Кадаков