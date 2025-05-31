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Названы шесть причин повышенного износа автомобиля летом

Эксперт Трушкова: Летом жара, пыль и песок снижают ресурс машины

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В летний период высокая температура воздуха, пыль и песок снижают ресурс автомобиля, отмечает директор по сервису компании «Рольф» Юлия Трушкова. Высокая температура воздуха затрудняет охлаждение. Если система охлаждения работает не совсем исправно, то двигатель легко может перегреться, особенно в пробках и при включенном кондиционере.

Компрессор кондиционера летом постоянно перегружен. При недостатке хладагента или грязном радиаторе он перегревается, его ресурс снижается.

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Летом пыль забивает фильтры, оседает на датчике массового расхода воздуха, ухудшает смесь и портит лакокрасочное покрытие.

Также Трушкова пояснила, что летом электролит в АКБ испаряется быстрее, контакты батареи могут окисляться, а старые аккумуляторы разряжаются даже на парковке. Из-за повышенной нагрузки летом масло окисляется быстрее, особенно при больших пробегах, что ухудшает смазку и ускоряют износ мотора.

Ранее «За рулем» сообщал, что новый доступный внедорожник с полным приводом появится в России.

Источник: «Газета.Ru»

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 9
31.05.2025 
Фото:Depositphotos
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