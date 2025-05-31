Названы шесть причин повышенного износа автомобиля летом

Эксперт Трушкова: Летом жара, пыль и песок снижают ресурс машины

В летний период высокая температура воздуха, пыль и песок снижают ресурс автомобиля, отмечает директор по сервису компании «Рольф» Юлия Трушкова. Высокая температура воздуха затрудняет охлаждение. Если система охлаждения работает не совсем исправно, то двигатель легко может перегреться, особенно в пробках и при включенном кондиционере.

Компрессор кондиционера летом постоянно перегружен. При недостатке хладагента или грязном радиаторе он перегревается, его ресурс снижается.

Летом пыль забивает фильтры, оседает на датчике массового расхода воздуха, ухудшает смесь и портит лакокрасочное покрытие.

Также Трушкова пояснила, что летом электролит в АКБ испаряется быстрее, контакты батареи могут окисляться, а старые аккумуляторы разряжаются даже на парковке. Из-за повышенной нагрузки летом масло окисляется быстрее, особенно при больших пробегах, что ухудшает смазку и ускоряют износ мотора.

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Источник: «Газета.Ru»