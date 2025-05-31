Новейший Toyota RAV4 стал более подготовленным к российским реалиям

Появились первые подробности о внедорожной версии Toyota RAV4 Adventure

Новый кроссовер Toyota RAV4, и особенно его внедорожная версия Adventure, демонстрирует интересное сочетание современных технологий и уважения к классическим решениям, которые так ценились в предыдущих поколениях.

Одной из самых примечательных особенностей RAV4 Adventure 2026 стал, казалось бы, незначительный элемент – рычаг переключения передач. В то время как базовые версии и спортивная GR Sport получили компактный селектор, похожий на решения от Porsche, Adventure сохранил классическую форму рычага, идентичную предыдущей модели.

Toyota RAV4 Adventure

Блок управления режимами движения, расположенный рядом с рычагом, похож на аналогичный переключатель в Land Cruiser 250.

Внешние отличия Adventure также не ограничиваются только аналогиями. Защита арок колес из неокрашенного пластика присутствует как в базовой версии, так и в Adventure, но у последней она выступает заметнее, увеличивая ширину автомобиля примерно на 5 мм.

Toyota RAV4 Adventure

Эксклюзивными для Adventure являются: логотип Toyota на решетке радиатора (в отличие от расположения на стыке капота и бампера у других версий), встроенные в верхнюю часть бампера противотуманные фары и гравировка «Adventure» на рейлингах крыши.

Интерьер Toyota RAV4 Adventure

Интерьер Adventure минимально отличается от других версий, однако оранжевые матовые акценты добавляют некую изюминку и подчеркивают динамичный характер автомобиля.

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Источник: BestCarWeb