#
Где сэкономить?Дороги ПамятиКитайские автоПутешествуй!ФорумГАИСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Грузовики БАЗ — когда выпуск и сколько будут стоить?
31 мая
Грузовики БАЗ — когда выпуск и сколько будут стоить?
Максим Кадаков: Цены на грузовики БАЗ будут...
Интерьер Toyota Raize
31 мая
В России снова можно купить новый кроссовер Toyota по цене Лады — где и за сколько?
Новый кроссовер Toyota Raize можно купить в РФ...
Какая защитная шторка для авто лучше — наружная или внутренняя?
31 мая
Какая защитная шторка для авто лучше — наружная или внутренняя?
«За рулем» рассказал об эффективности и...

Новейший Toyota RAV4 стал более подготовленным к российским реалиям

Появились первые подробности о внедорожной версии Toyota RAV4 Adventure

Рекомендуем
10 поводов не открывать окна в машине в жару

Новый кроссовер Toyota RAV4, и особенно его внедорожная версия Adventure, демонстрирует интересное сочетание современных технологий и уважения к классическим решениям, которые так ценились в предыдущих поколениях.

Одной из самых примечательных особенностей RAV4 Adventure 2026 стал, казалось бы, незначительный элемент – рычаг переключения передач. В то время как базовые версии и спортивная GR Sport получили компактный селектор, похожий на решения от Porsche, Adventure сохранил классическую форму рычага, идентичную предыдущей модели.

Toyota RAV4 Adventure
Toyota RAV4 Adventure
ЗА РУЛЕМ ФЕСТ — 13 и 14 июня 2025 г Дрэг-рейсинг, дрифт-такси, выставки, музыка – семейный праздник, который объединяет тысячи любителей скорости, автомобильной культуры и ярких впечатлений.
БИЛЕТЫ НА ЗР ФЕСТ

Рекомендуем
Новые штрафы, дельные лайфхаки, тест-драйвы... Обсудим?!

Блок управления режимами движения, расположенный рядом с рычагом, похож на аналогичный переключатель в Land Cruiser 250.

Внешние отличия Adventure также не ограничиваются только аналогиями. Защита арок колес из неокрашенного пластика присутствует как в базовой версии, так и в Adventure, но у последней она выступает заметнее, увеличивая ширину автомобиля примерно на 5 мм.

Toyota RAV4 Adventure
Toyota RAV4 Adventure

Эксклюзивными для Adventure являются: логотип Toyota на решетке радиатора (в отличие от расположения на стыке капота и бампера у других версий), встроенные в верхнюю часть бампера противотуманные фары и гравировка «Adventure» на рейлингах крыши.

Интерьер Toyota RAV4 Adventure
Интерьер Toyota RAV4 Adventure

Интерьер Adventure минимально отличается от других версий, однако оранжевые матовые акценты добавляют некую изюминку и подчеркивают динамичный характер автомобиля.

Источник: BestCarWeb

Подпишитесь на «За рулем» в

Лежнин Роман
Фото:Autohome
Количество просмотров 6
31.05.2025 
Фото:Autohome
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Toyota RAV 4 (8)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota RAV 4  2012
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Легендарная надежность, ничего не ломается !!! Невысокий расход топлива у 2.0 двигателя.
Недостатки:
Недостаточная трансформация, раскладка передних сидений.
Комментарий:
За 8 лет эксплуатации перегорела 1 из ламп освещения заднего номерного знака! ТО, замена шин, дворников, аккумулятора это всё что приходится выполнять.
+36