С 1 июня 2025 года в Подмосковье изменится стоимость поездок на общественном транспорте

Скидки по транспортным картам «Стрелка» и «Тройка» не изменятся

С 1 июня в Московской области произойдут изменения в ценах на проезд в автомобильном, городском наземном электрическом и пригородном железнодорожном транспорте. Повышение тарифов вызвано необходимостью поддержания и обслуживания подвижного состава, так как перевозчики сталкиваются с растущими затратами на топливо, электроэнергию и запасные части. Новые расценки помогут сохранить объёмы транспортных услуг, включая маршруты по диаметрам, а также продолжить развитие инфраструктуры и обновление подвижного состава для повышения качества обслуживания.

Так, новые цены на проезд в автомобильном и городском транспорте будут составлять 63 рубля при оплате картами «Стрелка» и «Тройка» за поездку в пределах 5 км, и 64 рубля при использовании банковских карт. За каждые следующие 2,5 км дополнительно взимается 7-9 рублей. Для студентов и льготников тариф составит 31,50 рубля за поездку до 5 км, с увеличением на 3,50-4,50 рубля за каждые последующие 2,5 км.

Стоимость поездок на общественном транспорте в подмосковье с 1 июня 2025 года

Скидки по транспортным картам «Стрелка» и «Тройка» не изменятся и составят 7–14–21–28–35% от начального тарифа за каждые 10 поездок. Для держателей карты «учащегося» начиная с 36-й поездки скидка составит 99%.

Также изменятся тарифы на пригородные электропоезда: 52 рубля за проезд в пределах одной зоны или одно пересечение тарифных зон, 36 рублей за каждое дополнительное пересечение зон.

В пределах МЦД «Пригород» стоимость составит 90 рублей с картой «Тройка» и 97 рублей с банковской картой.

Для держателей безлимитных проездных билетов предусмотрены тарифы: 3 940 рублей на 30 дней, 10 080 рублей на 90 дней и 29 400 рублей за год.

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Источник: Комитет по ценам и тарифам Московской области