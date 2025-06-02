5 опций, которые, по факту, не нужны

Пять опций, за которые не стоит переплачивать при покупке автомобиля с пробегом

Некоторые дорогие опции скорее разочаровывают владельцев, чем приносят пользу. Тем не менее, погоня за максимальной комплектацией остается устойчивым трендом, особенно на вторичном рынке. В этом мы разбирались вместе со специалистами издания Pravda.Ru.

1. Панорамная крыша и люк

Несмотря на визуальную привлекательность и иллюзию простора, панорамная крыша редко используется по назначению, а вот дискомфорт доставляет частенько. В теплое время года люк открывать некомфортно из-за шума, пыли и жары, зимой – добавляются проблемы с конденсатом, наледью и потерей тепла. Кроме того, при выходе из строя механизма ремонт оказывается дорогостоящим.

2. Штатная навигационная система

Большинство встроенных навигаторов работают неважно: медленные интерфейсы, устаревшие карты и ограниченные функции делают их неконкурентоспособными на фоне современных мобильных приложений. При этом полезные компоненты мультимедиа, такие как камера заднего вида, можно получить и без навигации.

3. Система «старт-стоп»

Задуманная как мера экономии топлива, на практике эта функция часто вызывает раздражение у водителей. Постоянные отключения и повторные запуски двигателя, особенно в городских условиях или при низких температурах, снижают комфорт и увеличивают нагрузку на стартер. Кроме того, принудительное отключение системы обычно сопровождается навязчивыми уведомлениями на приборной панели.

4. Система контроля давления в шинах (TPMS)

Сама по себе идея полезна, но на практике реализация нередко вызывает трудности. Ложные тревоги, проблемы с регистрацией новых датчиков после сезонной смены шин и излишняя чувствительность к незначительным отклонениям давления делают функцию источником дополнительного беспокойства.

5. Кожаная отделка салона

Несмотря на вау-эффект, кожаные сиденья в жару становятся липкими, зимой – холодными, особенно если речь идет о кожзаме. В результате владельцы потом используют накидки или чехлы, сводя на нет эстетические преимущества.