5 опций, которые, по факту, не нужны

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Некоторые дорогие опции скорее разочаровывают владельцев, чем приносят пользу. Тем не менее, погоня за максимальной комплектацией остается устойчивым трендом, особенно на вторичном рынке. В этом мы разбирались вместе со специалистами издания Pravda.Ru.

1. Панорамная крыша и люк

Несмотря на визуальную привлекательность и иллюзию простора, панорамная крыша редко используется по назначению, а вот дискомфорт доставляет частенько. В теплое время года люк открывать некомфортно из-за шума, пыли и жары, зимой – добавляются проблемы с конденсатом, наледью и потерей тепла. Кроме того, при выходе из строя механизма ремонт оказывается дорогостоящим.

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2. Штатная навигационная система

Большинство встроенных навигаторов работают неважно: медленные интерфейсы, устаревшие карты и ограниченные функции делают их неконкурентоспособными на фоне современных мобильных приложений. При этом полезные компоненты мультимедиа, такие как камера заднего вида, можно получить и без навигации.

3. Система «старт-стоп»

Задуманная как мера экономии топлива, на практике эта функция часто вызывает раздражение у водителей. Постоянные отключения и повторные запуски двигателя, особенно в городских условиях или при низких температурах, снижают комфорт и увеличивают нагрузку на стартер. Кроме того, принудительное отключение системы обычно сопровождается навязчивыми уведомлениями на приборной панели.

4. Система контроля давления в шинах (TPMS)

Сама по себе идея полезна, но на практике реализация нередко вызывает трудности. Ложные тревоги, проблемы с регистрацией новых датчиков после сезонной смены шин и излишняя чувствительность к незначительным отклонениям давления делают функцию источником дополнительного беспокойства.

5. Кожаная отделка салона

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Несмотря на вау-эффект, кожаные сиденья в жару становятся липкими, зимой – холодными, особенно если речь идет о кожзаме. В результате владельцы потом используют накидки или чехлы, сводя на нет эстетические преимущества.

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Алексеева Елена
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 3429
02.06.2025 
Фото:freepik / freepik
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