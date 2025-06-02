Дилеры хотят запретить автоконцернам самим продавать машины онлайн

РОАД предлагает ФАС запретить прямые онлайн-продажи автомобилей

Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) направила в Федеральную антимонопольную службу предложение включить в национальный план по развитию конкуренции на 2026–2030 годы запрет на прямые онлайн-продажи автомобилей от производителей и дистрибьюторов конечным потребителям. Соответствующее письмо за подписью главы ассоциации Алексея Подщеколдина было направлено руководителю ФАС Максиму Шаскольскому.

В обращении РОАД подчеркивает, что прямые продажи, включая онлайн-формат, могут негативно сказаться на конкуренции в отрасли и привести к ущемлению прав дилеров. Ассоциация указывает на риски навязывания невыгодных условий сотрудничества, поставок неликвидной продукции, территориальных ограничений и давления в части перехода на агентские схемы. При этом у дилеров уже имеются все необходимые мощности для обслуживания и ремонта автомобилей, чего часто лишены сами производители.

В качестве альтернативы полному запрету РОАД предлагает исключить из проекта упоминание производителей и дистрибьюторов, распространив целевой показатель онлайн-продаж в 5% на всех участников рынка. Ассоциация также готова участвовать в разработке единых правил розничной торговли автомобилями и поддержала инициативу об обеспечении равного доступа СТО к информации, необходимой для обслуживания техники – при условии одобрения этих сервисов производителями.

Сейчас в России уже действуют онлайн-каналы продаж, формально использующие дилерскую сеть. Так, АВТОВАЗ с осени 2023 года продал более 6,5 тыс. автомобилей через собственную онлайн-витрину и маркетплейсы, при этом передача машин покупателям происходила через дилеров. Аналогичную схему используют маркетплейсы Ozon и Wildberries, а также такие игроки, как «ВТБ авто» и Т-банк.

По мнению экспертов, онлайн-продажи в любом случае будут набирать обороты, особенно с учетом общей цифровизации торговли. Однако, как отмечают аналитики, производителям все еще необходима дилерская сеть для логистики, выдачи и сервиса, а для покупателей личный осмотр автомобиля перед покупкой остается важной частью выбора.

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Источник: ТАСС