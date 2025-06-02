Неубиваемый мотор, надежная АКП — знакомый кроссовер за миллион

Эксперт «За рулем» рассказал, как выбрать хороший Ford Kuga II с пробегом

Наш эксперт Сергей Зиновьев присмотрелся к 8–9-летним кроссоверам с пробегом 100–150 тысяч км ценой до 2 млн рублей. И предлагает обратить внимание на Ford Kuga – массовую и хорошо изученную модель елабугской сборки. Ford Kuga второго поколения довольно вместительный автомобиль: при длине 4524 мм и дорожном просвете 197 мм он предлагает багажник объемом 456 литров, что делает автомобиль удобным как для решения повседневных задач, так и для поездок с багажом.

Ford Kuga II

Мнение специалиста

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– Правда, у Ford Kuga атмосферный мотор 2.5 не сочетается с полным приводом. А турбодвигатель 1.5 (150 л. с.) наделен сложным характером. Выдерживает 200 тысяч км, но может измотать различными недугами. Склонен к преждевременному воспламенению смеси в двигателе (LSPI) и к перегреву, что вызывает механические повреждения. Попутно жрет масло. Гидроавтомат 6F35E на Кугу пришел после ряда модернизаций, устранивших почти все слабости. Ресурс – примерно 300 тысяч км.

Ford Kuga II

Редактор отмечает, что Ford Kuga зарекомендовал себя как надежный кроссовер с кузовом, хорошо защищенным от коррозии. Оптимальным выбором считается версия с атмосферным двигателем объемом 2,5 литра и автоматической коробкой передач.

Больших проблем у модели не выявлено: уровень антикоррозийной защиты выше среднего, оснащение богатое, а расходы на эксплуатацию остаются в разумных пределах.

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