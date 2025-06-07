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Эксперт рассказал, как не перегрузить автомобиль при поездках на дачу

Петр Шкуматов: Перегрузить современный автомобиль, чтобы он сломался, непросто

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Автоэксперт Петр Шкуматов объяснил, как избежать перегруза автомобиля при поездках на дачу. По его словам, у каждой машины есть паспортный параметр максимальной нагрузки, и для автомобилей экономкласса он может составлять несколько сотен килограммов. Такая нагрузка допустима на всех скоростях и не представляет опасности. Шкуматов отметил, что большинство легковых машин рассчитаны на пять человек, и вес пассажиров уже входит в допустимую нагрузку.

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Поэтому, если автомобиль загружается в пределах этих характеристик, беспокоиться о подвеске, маневренности или безопасности не стоит. В то же время он предупредил: если водитель перегрузит машину сверх нормы, возможны поломки. Чаще всего это касается подвески – например, может выйти из строя пружина или амортизатор.

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Эксперт добавил, что перегрузить современный автомобиль настолько, чтобы он сломался, нужно еще постараться. Таким образом, главное – знать и учитывать допустимую нагрузку, тогда поездки даже с большим количеством вещей не повредят автомобилю.

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Источник: RT

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Алексеева Елена
Фото:Unsplash
Количество просмотров 129
07.06.2025 
Фото:Unsplash
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