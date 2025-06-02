Хорошо знакомый японский кроссовер сейчас можно купить дешевле 2,5 млн рублей

В России в продаже появились кроссоверы Nissan Juke по цене от 2,4 млн рублей

В России в продаже появились новые кроссоверы Nissan Juke стоимостью от 2 399 000 рублей. За столько новый Juke предлагает частник из подмосковной Балашихи.

Экземпляр привезен из Эстонии, он представлен в богатой комплектации – цифровая приборная панель, климат-контроль, медиасистема с большим тачскрином, подогрев руля и лобового стекла, бесключевой доступ и так далее.

Nissan Juke

Также кроссовер готова привезти под заказ из Германии фирма из Краснодара. Но стоить он будет уже 3 750 000 рублей.

Под капотом этих Nissan Juke трехцилиндровый 1,0-литровый бензиновый турбомотор мощностью 117 л. с., 7-ступенчатый робот, привод передний.

Nissan Juke второго поколения был представлен осенью 2019 года. Его стали выпускать на новой платформе CMF-B от Renault-Nissan-Mitsubishi.

Nissan Juke

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию начали ввозить не востребованные в Китае машины.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: «Автоновости дня»