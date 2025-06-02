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Хорошо знакомый японский кроссовер сейчас можно купить дешевле 2,5 млн рублей

В России в продаже появились кроссоверы Nissan Juke по цене от 2,4 млн рублей

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В России в продаже появились новые кроссоверы Nissan Juke стоимостью от 2 399 000 рублей. За столько новый Juke предлагает частник из подмосковной Балашихи.

Экземпляр привезен из Эстонии, он представлен в богатой комплектации – цифровая приборная панель, климат-контроль, медиасистема с большим тачскрином, подогрев руля и лобового стекла, бесключевой доступ и так далее.

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Nissan Juke
Nissan Juke

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Также кроссовер готова привезти под заказ из Германии фирма из Краснодара. Но стоить он будет уже 3 750 000 рублей.

Под капотом этих Nissan Juke трехцилиндровый 1,0-литровый бензиновый турбомотор мощностью 117 л. с., 7-ступенчатый робот, привод передний.

Nissan Juke второго поколения был представлен осенью 2019 года. Его стали выпускать на новой платформе CMF-B от Renault-Nissan-Mitsubishi.

Nissan Juke
Nissan Juke

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию начали ввозить не востребованные в Китае машины.

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Источник: «Автоновости дня»

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Ушакова Ирина
Фото:Nissan
Количество просмотров 3237
02.06.2025 
Фото:Nissan
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