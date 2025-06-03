Путешествия
МаршрутыНа выходныеС детьмиЗа границуКараванинг
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Вариатор Москвича 3 — почему его считают ненадежным
26 июня
Вариатор Москвича 3 — почему его считают ненадежным
Названы особенности конструкции и типичные...
В России сильно снизились цены на эти модели с пробегом: в чем причина?
25 июня
В России сильно снизились цены на эти модели с пробегом: в чем причина?
Средняя стоимость б/у электромобилей упала на...
Volkswagen отказывается от сенсорных панелей в пользу традиционных физических кнопок
25 июня
Volkswagen отказывается от сенсорных панелей в пользу традиционных физических кнопок
Volkswagen анонсировал обновление...

В двух округах Подмосковья завершили капремонт мостов

Минтранс МО: отремонтированы мосты в Мытищах и Солнечногорске

Рекомендуем
Семь мест, клиренс 190 мм — новый кроссовер российского производства

В Подмосковье завершен капитальный ремонт двух мостов – один находится в Мытищах, второй в Солнечногорске. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Сейчас движение по обоим сооружениям открыто полностью и без ограничений.

В деревне Шолохово (Мытищи) полностью обновили мост через реку Раздериху – заменили пролет, сделали новые конструкции, водоотвод, очистные сооружения и уложили свежий асфальт. Сейчас рабочие демонтируют временный мост и благоустраивают прилегающую территорию. Все работы планируют закончить в июне.

Через этот мост ежедневно проезжает около трех тысяч машин, он соединяет местные дороги с Дмитровским шоссе, Северным обходом Лобни и другими важными направлениями.

Лучшие маршруты для путешествий по России Собираетесь в отпуск на автомобиле? Сначала загляните сюда. Наши авторы подготовили большой гид по всем регионам страны. Хорошего семейного отдыха!
ЛУЧШИЕ МАРШРУТЫ ПО РОССИИ
В Мытищах открыли мост через Раздериху после капитального ремонта
В Мытищах открыли мост через Раздериху после капитального ремонта

В деревне Никольское (Солнечногорск) также завершили капремонт моста, через реку Клязьму. Здесь обновили конструкцию, покрытие, водоотвод и лестничные спуски, а перила покрыли антикоррозийным составом. Теперь по мосту удобно выезжать на Ленинградское шоссе в сторону Солнечногорска, Зеленограда и Москвы.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник, фото: Минтранс Подмосковья

Подпишитесь на «За рулем» в

Алексеева Елена
Количество просмотров 100
03.06.2025 
Поделиться:
Оцените материал:
0