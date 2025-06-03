В двух округах Подмосковья завершили капремонт мостов

Минтранс МО: отремонтированы мосты в Мытищах и Солнечногорске

В Подмосковье завершен капитальный ремонт двух мостов – один находится в Мытищах, второй в Солнечногорске. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Сейчас движение по обоим сооружениям открыто полностью и без ограничений.

В деревне Шолохово (Мытищи) полностью обновили мост через реку Раздериху – заменили пролет, сделали новые конструкции, водоотвод, очистные сооружения и уложили свежий асфальт. Сейчас рабочие демонтируют временный мост и благоустраивают прилегающую территорию. Все работы планируют закончить в июне.

Через этот мост ежедневно проезжает около трех тысяч машин, он соединяет местные дороги с Дмитровским шоссе, Северным обходом Лобни и другими важными направлениями.

В Мытищах открыли мост через Раздериху после капитального ремонта

В деревне Никольское (Солнечногорск) также завершили капремонт моста, через реку Клязьму. Здесь обновили конструкцию, покрытие, водоотвод и лестничные спуски, а перила покрыли антикоррозийным составом. Теперь по мосту удобно выезжать на Ленинградское шоссе в сторону Солнечногорска, Зеленограда и Москвы.

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Источник, фото: Минтранс Подмосковья