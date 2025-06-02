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Копия Geely Monjaro намного дешевле «китайца» появилась в России

В России в продажу вышел новый Renault Grand Koleos по цене от 3,8 млн рублей

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В РФ впервые в продажу вышел семейный кроссовер Renault Grand Koleos. Этот автомобиль является практически полной копией популярного в России кроссовера Geely Monjaro. Пока в продаже есть два таких автомобиля, оба предлагаются под заказ по цене от 3,8 до 4,1 млн рублей.

Рекомендованные розничные цены на Geely Monjaro без учета скидок заметно больше. Так, этот автомобиль стоит от 4 549 990 до 5 052 190 рублей.

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Renault Grand Koleos
Renault Grand Koleos

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Фирма из Владивостока предлагает привезти Renault Grand Koleos по цене от 3 770 112 рублей. Автомобиль продают в комплектации Iconic, в которую входит бежево-черный кожаный салон, три экрана на передней панели диагональю 12,3 дюйма каждый, кожаный мультируль и прочее.

Аналогичный кроссовер в комплектации Iconic фирма из Симферополя предлагает привезти из Кореи «под ключ» с готовым электронным ПТС, оформленным на имя покупателя, за 4 130 800 рублей.

Оба экземпляра оснащены фирменной гибридной силовой установкой E-Tech от Renault, фактически идентичной установке Hi-X на китайских Geely. В состав установки мощностью 245 л. с. входят 1,5-литровая бензиновая турбочетверка, тяговый электромотор, трехступенчатая трансмиссия и мотор-генератор. Привод передний.

Renault Grand Koleos
Renault Grand Koleos

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию начали ввозить не востребованные в Китае машины.

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Источник: «Автоновости дня»

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Ушакова Ирина
Фото:Renault
Количество просмотров 21216
02.06.2025 
Фото:Renault
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