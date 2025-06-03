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Новый просторный лифтбек с богатым оснащением уже у дилеров

Премиальный лифтбек Hongqi H6 поступил к дилерам в России

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Новый премиальный лифтбек Hongqi H6, официальная премьера которого в РФ намечена на 3 июня, уже появился у российских дилеров. В дилерском центре «Авилон Hongqi» подтвердили, что он будет доступен в версиях Executive и Dynamic.

Директор «Авилон Hongqi» Александр Залогин отметил, что Hongqi H6 – нишевый автомобиль, который не рассчитан на массовые продажи. Данная модель пришла в Россию не для конкуренции в существующем сегменте, а для формирования нового, поскольку у этого автомобиля сегодня практически нет прямых конкурентов.

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Hongqi H6
Hongqi H6

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Размеры Hongqi H6: 4990*1876*1450 мм при колесной базе 2920 мм. Под капотом лифтбека 2-литровый бензиновый турбомотор мощностью 245 л.с., 8-ступенчатая АКП. Автомобиль разгоняется до «сотни» быстрее чем за 7 секунд.

Ранее «За рулем» сообщал, что один известный японский автобренд раскрыл, как работает в России при санкциях.

Источник: «Автостат»

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Ушакова Ирина
Фото:Hongqi
Количество просмотров 238
03.06.2025 
Фото:Hongqi
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