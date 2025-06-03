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Участок ЗСД и съезды с магистрали будут закрывать в течение недели

В Петербурге движение по ЗСД ограничат до 8 июня

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С 2 по 8 июня движение по Западному скоростному диаметру ограничено из-за проведения дорожных работ по модернизации систем магистрали.

Так, с 23:00 3 июня по 6:00 4 июня закроют для движения участок основного хода ЗСД от пункта оплаты в районе Благодатной улицы до съезда на Витебскую развязку (ШМСД), направление на север. Объезд возможен через съезд с ЗСД на Благодатную улицу.

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С 23:00 3 июня по 6:00 4 июня закроют съезд на Витебскую развязку с ЗСД в сторону Витебского проспекта.

С 23:00 4 июня по 6:00 5 июня перекроют съезд на Витебскую развязку с ЗСД в сторону Витебского проспекта и съезд с Витебской развязки на ЗСД в сторону севера.

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С 23:00 5 июня по 6:00 6 июня и с 7 июня по 8 июня будет закрыт для движения съезд с Витебской развязки на ЗСД в сторону юга.

С 23:00 8 июня по 6:00 9 июня планируется закрытие съезда с Витебской развязки на ЗСД в сторону севера и съезд на Витебскую развязку с ЗСД при движении с севера на юг.

Уточняется, что работы будут проводиться в дни и часы минимального транспортного потока.

Ранее «За рулем» сообщал, что один известный японский автобренд раскрыл, как работает в России при санкциях.

Источник: пресс-служба «Магистрали северной столицы»

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Ушакова Ирина
Фото:Роман Храмовник/ТАСС
Количество просмотров 62
03.06.2025 
Фото:Роман Храмовник/ТАСС
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