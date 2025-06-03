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«Китайский Cadillac» скоро появится в России: известны цены

Марка GAC представит в России обновленный кроссовер GS8

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На российском рынке появится обновленный 7-местный кроссовер GAC GS8, сообщили в пресс-службе GAC. За характерный дизайн передней части его называют «китайским Cadillac».

Внешне обновленная версия будет похожа на гибридную модификацию. Официальная премьера новой версии GS8 пройдет в ближайшее время.

GAC GS8 будет доступен на рынке РФ в пяти комплектациях по цене от 4,1 млн до 4,95 млн рублей (без учета выгод и скидок). Модель оснащается 2,0-литровым турбомотором мощностью 231 л. с., 8-ступенчатой АКП Aisin.

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GAC GS8
GAC GS8

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В «базе» автомобиль получил трехзонный климат-контроль, мультимедиа с экраном диагональю 10,1 дюйма, камеру заднего вида, сиденья с электроприводом и обогревом.

Ранее «За рулем» сообщал, что один известный японский автобренд раскрыл, как работает в России при санкциях.

Источник: «Известия»

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Ушакова Ирина
Фото:GAC
Количество просмотров 4908
03.06.2025 
Фото:GAC
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