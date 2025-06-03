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Новый просторный седан с расходом топлива 2 л/100 км готовится к выходу на рынок

Компания Geely опубликовала официальные фото нового седана Galaxy A7

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Автопроизводитель Geely опубликовал снимки нового гибридного седана Galaxy A7. Расход топлива в комбинированном цикле не превышает двух литров на 100 км, дальность хода составляет 2100 км.

Размеры Geely Galaxy A7 4918*1905*1495 мм при колесной базе 2845 мм. Седан оснащен подключаемой гибридной системой на базе ДВС объёмом 1,5 литра и одним электродвигателем. Аналогичная устанавливается на старшую модель Galaxy A8, на которой выдаёт 350 л.с., максимальный запас хода на чистом электричестве составляет 130 км.

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Предполагается, что в КНР новинка будет стоить около 100 тысяч юаней.

Galaxy A7
Galaxy A7

Ранее «За рулем» сообщал, что один известный японский автобренд раскрыл, как работает в России при санкциях.

Источник: CarNewsChina

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Ушакова Ирина
Фото:CarNewsChina
Количество просмотров 386
03.06.2025 
Фото:CarNewsChina
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