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Расходники для авто — на чем пытаются экономить россияне

Krytex: траты россиян на аксессуары и расходники для авто за год выросли на 17%

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По данным компании Krytex, специализирующейся на авто- и бытовой химии, в России за последний год расходы на автомобильные аксессуары и расходные материалы увеличились на 17% и в среднем составили около 8500 рублей. На фоне общего удорожания услуг автосервиса водители все чаще делают выбор в пользу самостоятельного обслуживания своих машин. Сейчас 53% автовладельцев заявляют, что предпочитают лично приобретать необходимые материалы и комплектующие. Годом ранее таких было 41%.

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ЛУЧШИЕ МАРШРУТЫ ПО РОССИИ

Средний чек в категории составляет примерно 8500 рублей. Сюда могут входить автозапчасти, автохимия, масла, аксессуары и различное дополнительное оборудование. Все больше автомобилистов приезжают на сервис с уже купленными материалами – так поступает почти каждый третий. Причины – желание сэкономить и недоверие к качеству расходников, предлагаемых самими автосервисами.

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Еще одна примета времени – растет число тех, кто готов самостоятельно заниматься мойкой и чисткой салона. Около 17% автомобилистов планируют делать это своими силами в теплое время года, причем чаще всего – на дачных участках. Среди желающих самостоятельно привести в порядок автомобиль преобладают мужчины (87%), тогда как доля женщин составляет лишь 13%.

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Источник: Прайм

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Алексеева Елена
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 141
03.06.2025 
Фото:Depositphotos
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