Автомобильный маркетинг нового уровня: форум MarketAuto – 2025

18 июня в Москве на площадке LOFT HALL #2 состоится Форум MarketAuto – 2025

Форум MarketAuto – 2025 станет первым в истории мероприятием, посвященным маркетингу в автомобильном бизнесе. Он состоится 18 июня в Москве на площадке LOFT HALL #2 (Ленинская Слобода, 26).

Организатором выступает агентство «Автостат», известное своей способностью объединять представителей различных сегментов автомобильной индустрии и наполнять мероприятия актуальной аналитикой, трендами, практическими кейсами, эффективным нетворкингом и позитивной атмосферой.

Программа форума состоит из пяти тематических сессий. Открывающая сессия будет посвящена брендам и трендам в автомобильном бизнесе и веб-дизайне. В рамках других сессий эксперты обсудят вопросы маркетинга сервиса и применения CRM-систем в автобизнесе.

В ходе форума пройдет конкурс кейсов «WOW-Маркет», где работы участников оценят директора по маркетингу ведущих автомобильных брендов, а также эксперты отрасли и представители медиа. Конкурсные работы будут рассматриваться по пяти номинациям: «Лучшая креативная стратегия», «Прорыв года», «Лучший digital-проект», «Эффективный performance» и «Лучшая коллаборация».

Форум MarketAuto – 2025 ориентирован, прежде всего, на представителей B2B-сегмента автобизнеса: собственников и топ-менеджеров компаний, маркетологов, коммерческих директоров, руководителей сервисных центров, digital-специалистов и логистов. В то же время участие приветствуется для всех, кто интересуется маркетингом в автомобильной сфере.

Принять участие в форуме можно как очно, так и онлайн.