#
Lada AzimutГде сэкономить?Путешествуй!ФорумКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В России сильно снизились цены на эти модели с пробегом: в чем причина?
25 июня
В России сильно снизились цены на эти модели с пробегом: в чем причина?
Средняя стоимость б/у электромобилей упала на...
Volkswagen отказывается от сенсорных панелей в пользу традиционных физических кнопок
25 июня
Volkswagen отказывается от сенсорных панелей в пользу традиционных физических кнопок
Volkswagen анонсировал обновление...
Интерьер Ford Explorer Tremor 2026
25 июня
Популярный внедорожник Ford получил версию для любителей приключений
Ford представил внедорожник Explorer Tremor...

Семейный «француз» с объемным багажником и разумной ценой – лучше брать в простых версиях

Эксперт «За рулем» рассказал, как выбрать миниэвен Renault Espace с пробегом

Наш эксперт Сергей Зиновьев задался целью найти на вторичном рынке минивэн не старше 12 лет, с пробегом до 200 тыс. км. Среди ряда предложений он обратил внимание на семиместный Renault Espace – довольно вместительный автомобиль длиной 4857 мм. Дорожный просвет тоже неплохой – 160 мм.

Лучшие маршруты для путешествий по России Собираетесь в отпуск на автомобиле? Сначала загляните сюда. Наши авторы подготовили большой гид по всем регионам страны. Хорошего семейного отдыха!
ЛУЧШИЕ МАРШРУТЫ ПО РОССИИ

Renault Espace привезли в Россию из Европы. Этот минивэн построен на общей платформе с кроссовером Koleos, хотя полного привода тут нет. Зато у него очень вместительный багажник объемом 680 литров. Как и остальные модели Renault, он отличается простотой и доступной ценой. Основной акцент сделан на комфорт и хорошее оснащение. Цены на 8–10-летние машины с пробегом около 150 тыс.км начинаются от 1,7 млн рублей.

Мнение специалиста

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– Бензиновые моторы до нас не доходят: только дизель R9M 1.6 (130 л. с.) в сочетании с механикой или он же «битурбо» (160 л. с.) с роботом. К сожалению, агрегат не идеален, что острее ощущается как раз по версии с двумя турбинами. Основные проблемы исходят от засоров системы EGR и проблем с теплообменником – и то, и другое часто проявлялось до 100 тысяч км. А за «битурбо», особенно ранними, подмечены еще трещины в блоках цилиндров.

У робота DW6 с двумя мокрыми сцеплениями (клон Getrag 6DCT451) репутация хорошая. Не любит активной езды (первыми сдадутся шлицы привода четных передач), не очень живуч двухмассовый маховик, но общий ресурс при этом превосходит заявленные 250 тысяч км.

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Среди минусов автор также видит дорогие адаптивные амортизаторы, которыми оснащена часть машин. Менять их обойдется в копеечку. Поэтому советует брать такие автомобили в самых простых версиях.

О других возможных вариантах семейных минивэнов читайте в полной версии материала.

Подпишитесь на «За рулем» в

Алексеева Елена
Фото:Renault, «За рулем»
Количество просмотров 23072
04.06.2025 
Фото:Renault, «За рулем»
Поделиться:
Оцените материал:
0