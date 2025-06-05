Доступный и надежный минивэн – 8 мест, 1,5 млн рублей!

«За рулем» рассказал о плюсах и минусах минивэнов Citroen Jumpy и Peugeot Expert

Большой минивэн по целому ряду причин зачастую оказывается предпочтительнее нового семиместного кроссовера, говорит эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев.

Он предлагает изучить, какие же достойные машины этого сегмента остались сейчас на вторичном рынке.

Итак, предполагается найти добротный минивэн на 8-9 мест в возрасте не старше 12 лет, с пробегом до 200 тысяч км и ценой до 2,5 млн рублей.

Один (а точнее – два!) из неочевидных вариантов – родственные вэны Citroen Jumpy и Peugeot Expert. Эти незаслуженно обделенные вниманием машины имеют длину кузова 4813/4805 мм, клиренс 175 мм и 7-9 посадочных мест.

Citroen Jumpy

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– Второе поколение выпускали до 2016 года в рамках обширного семейства LCV. Есть версия Long (5135 мм) – она может быть девятиместной. Jumpy и Expert – близкие родственники, но не близнецы. Различия не только во внешности и интерьере: у Эксперта длиннее колесная база – 3122 мм против 3000 мм у Jumpy. Те же шасси и агрегаты в основе Fiat Scudo. Привод – передний. Цены привлекательные: большинство машин 9-10 лет вписывается в 1,5-2 млн рублей.

Выбор мотора сводится к дизелям 1.6 (92 л.с.) и 2.0 (пять версий мощности). Самые мощные (160, 163 л.с.) сочетаются с жизнестойким 6-ступенчатым автоматом Aisin TF-80SC. При остальных – механика. Младший мотор полностью алюминиевый, не славится ни ресурсом, ни надежностью – много недугов, начиная с масложора.

Двухлитровые DW10 объективно лучше: чугун, ресурс 400 тысяч км. И хорошо изучены. Различные болячки есть и у них. Сосредоточены во впускной системе: например, пластиковый привод заслонки коллектора и прокладки форсунок. Проявляются, как правило, на больших пробегах. Вообще, агрегат часто без запинок выхаживает 250 тысяч км... Нареканий к ходовой части немного. А вот кузов требует дополнительного антикора. Вердикт: самый доступный вариант.

Но есть и другие, не менее интересные! Больше вариантов больших добротных вэнов с пробегом – в новой статье «За рулем»!