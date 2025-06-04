В Краснодаре Западный обход реконструируют за 3 млрд рублей

Западный обход Краснодара расширят до шести полос

Бюджет Краснодара получит около 200 млн руб. компенсации за вырубку 2 тыс. деревьев в рамках реконструкции Западного обхода. Стоимость всего проекта составляет около 3 млрд рублей, рассказал заместитель директора «Центра мониторинга дорожного движения и транспорта» Андрей Швабауэр.

Работы начнутся 6 июня 2025 года на участках от гипермаркета «Лента» до Немецкой деревни и далее, до ул. Средней. Общая протяженность данного этапа равна 5,4 км. На период реконструкции движение транспортных средств будет ограничено частично.

Проект предусматривает расширение дороги до шести полос (по три в каждом направлении). После вырубки деревьев будут посажены новые. Все компенсационные выплаты имеют целевое назначение, средства направят на озеленение.

В рамках реконструкции запланировано обновление инженерных сетей, устройство ливневой канализации, освещения и тротуаров, а также перенос подземных коммуникаций.

По окончании дорожных работ стартует строительство трамвайной линии от «Ленты» до Немецкой деревни. Путь будет проложен в центре новой проезжей части.

Завершить реконструкцию рассчитывают в 2027 году.

Следующим этапом станет участок от улицы Средней до развязки по улице Дзержинского. Реконструкция Западного обхода входит в краевую программу развития улично-дорожной сети Краснодара на 2025-2035 годы.

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Источник: «Ъ-Кубань-Черноморье»