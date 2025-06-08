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Kia Sportage обновился и получил голосового помощника на базе ИИ

Изменения в Kia Sportage 2025 затронули кузов, интерьер и силовые агрегаты

Внешность Sportage претерпела значительные изменения. Передний и задний бамперы обновлены, а передний свес увеличен на 2,5 сантиметра, за счет этого общая длина автомобиля возросла до 4,54 метра. Автомобиль получил новые ходовые огни, которые обрамляют капот и контуры передка.

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Kia Sportage
Kia Sportage

Задняя часть получила новый бампер, обновленную графику светодиодных задних фонарей и новый дизайн фартука, что придает ей более спокойный вид благодаря измененному расположению фонарей, теперь аккуратно интегрированным над бампером. Легкосплавные диски также изменены и предлагаются в размерах 17, 18 или 19 дюймов в зависимости от модели.

Интерьер также изменился: рулевое колесо стало двухспицевым, а приборная панель более функциональной и современно оформленной. Доступны новые варианты обивки сидений и сочетания материалов. В версии GT-Line салон отделан замшей из микрофибры Dinamica, в основном изготовленной из переработанного полиэстера.

Kia Sportage
Kia Sportage

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В салоне установлен 12,3-дюймовый сенсорный экран и цифровая приборная панель. Система автомобиля поддерживает беспроводные Android Auto и Apple CarPlay, а также позволяет выполнять беспроводные обновления карт и программного обеспечения. Дополняет это 10-дюймовый проекционный дисплей, выводящий информацию о вождении на ветровое стекло.

Голосовой помощник на базе ИИ стал дополнением к традиционной системе голосового управления. Через него также можно получить доступ к сервисам потокового видео и играм, подписка на которые доступна в магазине Kia Connect.

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Точка доступа Wi-Fi позволяет одновременно подключать к интернету до пяти устройств. С помощью Kia In-Car Payment можно находить и оплачивать парковочные места прямо с дисплея автомобиля.

Одной из новых удобных функций стал цифровой ключ Digital Key 2.0, который позволяет управлять автомобилем через смартфон или смарт-часы, включая функцию совместного использования для нескольких пользователей. Линейка силовых агрегатов была обновлена и включает: бензиновый 1.6 T-GDI мощностью 150 или 180 л. с.; 1.6 CRDi дизель с мягкой гибридной технологией мощностью 136 л. с.; 1.6 T-GDI полный гибрид мощностью 239 л. с.; 1.6 T-GDI подключаемый гибрид мощностью 288 л. с.

Kia Sportage
Kia Sportage

В зависимости от мощности бензиновые и дизельные двигатели могут комплектоваться 6-ступенчатой механической коробкой передач или 7-ступенчатым роботом.

Пока нет информации о ценах и начале продаж, но обещают, что это произойдет уже этим летом.

Источник: Auto, Motor und Sport

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Алексеева Елена
Количество просмотров 503
08.06.2025 
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Отзывы о Kia Sportage (7)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Kia Sportage  2017
/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
Эргономичный салон. Много места спереди и сзади. Драйвовый ДВС и АКПП.
Недостатки:
Шумное днище и арки. Небольшой дорожный просвет. Не очень эргономичная подвеска.
Комментарий:
Год покупки - 2018. Это первый мой автомобиль, в котором не хочу менять решетку радиатора, т.к. она мне нравится :) Ездил на чуть более 40 гражданских легковых автомобилей, на которых, были и тест-драйвы, чем-то владел лично, ездил по служебным заданиям, друзья просто давали на тест. Есть с чем сравнить. Но ниже я хотел бы сузить сравнение до BMW X5 (F15) и Kia Sportage IV и вот почему. Т.к. дизайн (автомобильный дизайн, это не только красивый кузов и эргономика салона, но и проработка узлов машины) разработала европейская дизайн-студия KIA, расположенная во Франкфурте-на-Майне (Германия) с участием главного дизайнера Peter Schreyer, то автомобиль получил решения в части эргономики и функциональности в рамках немецкий школы со своими плюсами и минусами. С точки зрения эргономики, Sportage и X5 очень схожи. Лоску и доп. функций больше у BMW, но принципиальной разницы с точки зрения среднестатистического потребителя нет. Приборы водителя, кнопки управления у обоих брендов находятся в удобной зоне, эргономика посадки спереди и сзади — на одном комфортном уровне. При высадке пассажира с заднего места также, как и у сравниваемого BMW ногой задеваешь металлическую часть заднего крыла. Подвеска упругая, энергоемкая и немного жесткая у обоих автомобилей. Существенной разницы при вождении я лично не почувствовал. Жирный минус Sportage — пороги дверей не защищены от грязи. Но и у X5 есть просчет — это боковые внешние пороги. Они так сильно выпирают, что при посадке-высадке также задеваешь их ногами, если у тебя не рост под 2 метра. При этом у X5 в части задних пассажиров нет лампы освещения салона. Место в салоне достаточно у обоих автомобилей, хотя X5 по сантиметрам больше, но эта длина нивелируется "пухлыми" спинками кресел, которые и забирают "лишние" сантиметры под себя.
-32