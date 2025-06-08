Kia Sportage обновился и получил голосового помощника на базе ИИ

Изменения в Kia Sportage 2025 затронули кузов, интерьер и силовые агрегаты

Внешность Sportage претерпела значительные изменения. Передний и задний бамперы обновлены, а передний свес увеличен на 2,5 сантиметра, за счет этого общая длина автомобиля возросла до 4,54 метра. Автомобиль получил новые ходовые огни, которые обрамляют капот и контуры передка.

Kia Sportage

Задняя часть получила новый бампер, обновленную графику светодиодных задних фонарей и новый дизайн фартука, что придает ей более спокойный вид благодаря измененному расположению фонарей, теперь аккуратно интегрированным над бампером. Легкосплавные диски также изменены и предлагаются в размерах 17, 18 или 19 дюймов в зависимости от модели.

Интерьер также изменился: рулевое колесо стало двухспицевым, а приборная панель более функциональной и современно оформленной. Доступны новые варианты обивки сидений и сочетания материалов. В версии GT-Line салон отделан замшей из микрофибры Dinamica, в основном изготовленной из переработанного полиэстера.

Kia Sportage

В салоне установлен 12,3-дюймовый сенсорный экран и цифровая приборная панель. Система автомобиля поддерживает беспроводные Android Auto и Apple CarPlay, а также позволяет выполнять беспроводные обновления карт и программного обеспечения. Дополняет это 10-дюймовый проекционный дисплей, выводящий информацию о вождении на ветровое стекло.

Голосовой помощник на базе ИИ стал дополнением к традиционной системе голосового управления. Через него также можно получить доступ к сервисам потокового видео и играм, подписка на которые доступна в магазине Kia Connect.

Точка доступа Wi-Fi позволяет одновременно подключать к интернету до пяти устройств. С помощью Kia In-Car Payment можно находить и оплачивать парковочные места прямо с дисплея автомобиля.

Одной из новых удобных функций стал цифровой ключ Digital Key 2.0, который позволяет управлять автомобилем через смартфон или смарт-часы, включая функцию совместного использования для нескольких пользователей. Линейка силовых агрегатов была обновлена и включает: бензиновый 1.6 T-GDI мощностью 150 или 180 л. с.; 1.6 CRDi дизель с мягкой гибридной технологией мощностью 136 л. с.; 1.6 T-GDI полный гибрид мощностью 239 л. с.; 1.6 T-GDI подключаемый гибрид мощностью 288 л. с.

Kia Sportage

В зависимости от мощности бензиновые и дизельные двигатели могут комплектоваться 6-ступенчатой механической коробкой передач или 7-ступенчатым роботом.

Пока нет информации о ценах и начале продаж, но обещают, что это произойдет уже этим летом.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте

Источник: Auto, Motor und Sport