Лишение прав за неоплаченный ущерб в ДТП: формальность или рабочая мера

Эксперт Уткина оценила эффект запрета на вождение за неоплаченный ущерб в ДТП

В России обсуждается инициатива запрета на вождение для водителей, не возместивших ущерб, причиненный в результате ДТП.

На первый взгляд мера кажется логичной: если человек причинил вред, он должен понести ответственность.

С одной стороны, лишение прав может стать стимулом для быстрого урегулирования ущерба. Однако подобные меры могут привести к росту коррупции, считает директор по коммуникациям ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр» Анна Уткина.

Комментарий эксперта

Анна Уткина, директор по коммуникациям ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр»:

– Эффективность наказания определяется не его суровостью, а неотвратимостью. Если судебные приставы не обеспечивают взыскание штрафов и компенсаций, то даже самые строгие меры теряют смысл. В других странах успешно применяется балльная система, где за каждое нарушение начисляются штрафные баллы. При достижении определенного количества водитель лишается прав. Например, в Испании после внедрения такой меры смертность на дорогах сократилась почти в четыре раза.

Таким образом, запрет на вождение за неоплаченный ущерб может быть эффективным, если он станет частью комплексной системы, включая реформу работы судебных приставов и внедрению штрафных баллов. В противном случае существует риск, что мера останется формальной и не приведет к желаемым результатам.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России СТО получат доступ к технической документации автопроизводителей.