В продаже появилась Волга (ГАЗ 21) 1961 года с пробегом 100 000 км за 700 000 ₽

В Москве на Носовихинском шоссе выставлена на продажу нестареющая классика – ГАЗ 21 Волга, выпущенная в 1961 году. Машина привлекает внимание своим безупречным состоянием, у нее оригинальный ПТС, в котором указано всего три владельца.

Волга ГАЗ 21 1961 года

Гордость советского автопрома оснащена 2.4-литровым бензиновым мотором мощностью 65 л.с. и механической коробкой передач. Автомобиль не имеет серьезных повреждений и находится в рабочем состоянии, полностью на ходу. При желании можно обновить несколько деталей, которые касаются внешнего вида.

«Это машина, которая притягивает море взглядов! Cделано очeнь много, вceгo нe пepeчислить, салон и бaгажник перешиты, мoтор 402 вписан в ПТС, рабoтaeт как часы», - отмечает владелец автомобиля.

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Источник: Avito.Авто