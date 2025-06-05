Каждый восьмой виновник ДТП на Кубани в 2024 году не имел полиса ОСАГО

Около 13% всех ДТП на Кубани были спровоцированы водителями без полиса ОСАГО

В Краснодарском крае в прошлом году около 13% участников ДТП управляли автомобилями без полиса ОСАГО, сообщили в Российском союзе автостраховщиков.

В Ростовской области этот показатель составил 11%. Оба региона превышают среднероссийский уровень, составляющий 7,9%.

В РСА отметили, что отсутствие ОСАГО у виновника ДТП усложняет компенсацию ущерба: в таких случаях пострадавшим приходится добиваться возмещения через суд. Для снижения доли нарушителей предусмотрено усиление контроля.

С 2025 года повторная езда без ОСАГО будет наказываться штрафом в размере от 3 до 5 тыс. руб. вместо прежних 800 руб. Осенью в РФ начнет действовать система автоматического выявления подобных нарушений с помощью дорожных камер.

По итогам I квартала текущего года средняя стоимость годового полиса ОСАГО составляет 7511 руб., средний размер страховой выплаты равен 106 926 руб.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России СТО получат доступ к технической документации автопроизводителей.

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Источник: «Ведомости Юг»