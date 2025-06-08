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В Россию вернулся хорошо известный японский кроссовер по цене дешевле «китайцев»

Новые кроссоверы Nissan Juke продают в России по цене от 2,4 млн рублей

Компактный кроссовер Nissan Juke, ранее считавшийся одним из самых стильных в своей категории, вновь появился на российском рынке после шести лет отсутствия.

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Однако пока говорить о полном возвращении не приходится, так как в продаже всего два автомобиля с ценой от 2 399 000 рублей.

Стоит отметить, что аналогичные компактные кроссоверы китайского производства стоят дороже. Базовая версия Geely Coolray стоит как минимум 2 794 990 рублей, а Jetour Dashing с минимальным набором опций – 2 489 900 рублей. Модель Jetta VS5, созданная на основе узлов Volkswagen, стартует с ценника 2 952 000 рублей.

Nissan Juke
Nissan Juke
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ЛУЧШИЕ МАРШРУТЫ ПО РОССИИ

Самая доступная версия нового Nissan Juke выставлена на продажу частным лицом из Балашихи. За 2 399 000 рублей предлагается автомобиль, привезенный из Эстонии, в богатой комплектации – с комбинированной обивкой, атмосферной подсветкой салона, цифровой приборной панелью, климат-контролем, медиасистемой с 12,3-дюймовым экраном, навигацией, поддержкой Apple CarPlay, автозапуском, подогревом руля и лобового стекла, камерой заднего вида, бесключевым доступом и многими другими опциями.

Другой Nissan Juke, предлагаемый компанией из Краснодара, будет доставлен из Германии, но цена за него уже значительно выше – около 3 750 000 рублей.

Оба автомобиля оснащены трехцилиндровым 1,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 117 л. с. в сочетании с семиступенчатым преселективным «роботом» и передним приводом.

Интерьер Nissan Juke
Интерьер Nissan Juke

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Напомним, второй поколение Nissan Juke дебютировало в Европе осенью 2019 года и теперь построено на новой платформе CMF-B от альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. При этом новый Juke значительно увеличил свои размеры: длина увеличилась на 85 мм (до 4210 мм), ширина — на 85 мм (до 1800 мм), а высота снизилась на 30 мм (до 1595 мм) для улучшения аэродинамических характеристик.

Источник: Автоновости дня

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Лежнин Роман
Фото:Nissan
Количество просмотров 33969
08.06.2025 
Фото:Nissan
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