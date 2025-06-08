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Российский рынок пополнился новым хорошо оснащенным лифтбеком от известного бренда

В Москве стартовали продажи лифтбека Hongqi H6: цена от 3,89 миллиона рублей

3 июня в Москве состоялась российская премьера модели Hongqi H6 – пятидверного лифтбека, а 4 июня начались продажи.

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Автомобиль доступен в двух комплектациях с одним двигателем по цене 3 890 000 и 4 090 000 рублей. Hongqi H6 относится к D-сегменту и имеет размеры 4 990 мм в длину, 1 876 мм в ширину и 1 450 мм в высоту, с колесной базой 2 920 мм. Это позволяет сопоставить его с Mercedes-Benz CLA и Audi A5 Sportback.

Дизайн Hongqi H6 был разработан с участием известных специалистов, в том числе Джайлса Тейлора, экс-главного дизайнера Rolls-Royce. Внешний вид автомобиля сочетает в себе восточную культуру и современные технологии, выделяясь массивной радиаторной решеткой и светодиодными фарами с динамической анимацией.

Hongqi H6
Hongqi H6
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Инженеры уделили особое внимание аэродинамике, достигнув коэффициента лобового сопротивления всего Cd=0,27, что способствует экономии топлива и снижению шума в салоне. Внутри H6 оснащен 12,6-дюймовым экраном мультимедийной системы, цифровой панелью приборов и спортивными сиденьями с вентиляцией и массажем.

Hongqi H6
Hongqi H6

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Под капотом модели располагается 2,0-литровый бензиновый турбомотор мощностью 245 л.с. и 380 Нм крутящего момента, который работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и передним приводом. Безопасность обеспечивают девять подушек безопасности, а также различные интеллектуальные системы помощи водителю, включая контроль слепых зон и автоматическое экстренное торможение.

Источник: Автоновости дня

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Лежнин Роман
Фото:Hongqi
Количество просмотров 3768
08.06.2025 
Фото:Hongqi
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