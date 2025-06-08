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Skoda выпустила новый мощный кроссовер со спортивным характером

Skoda представила электрокроссовер Enyaq Coupe RS: характеристики и цены

Skoda начала продажи спортивного электрокроссовера Enyaq Coupe RS в Европе, причем первая представленная модель вышла на рынок Италии.

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Этот купеобразный кроссовер, хотя и напоминает BMW X6, отличается меньшими размерами: он короче на 28 см, уже на 12,5 см и ниже на 9 см.

Автомобиль укомплектован двумя электродвигателями с общей мощностью 340 л.с. (250 кВт), что обеспечивает полный привод. Разгон до 100 км/ч занимает 5,4 секунды, а максимальная скорость составляет 180 км/ч. Батарея с емкостью 84 кВтч позволяет проехать до 568 км по циклу WLTP, а наличие быстрой зарядки до 185 кВт сокращает время зарядки с 10% до 80% до 26 минут.

Skoda Enyaq Coupe RS
Skoda Enyaq Coupe RS
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Дизайн Enyaq Coupe RS выделяется своей спортивной эстетикой, включая черные акценты, агрессивные бамперы и опционные 21-дюймовые колесные диски (по умолчанию 20 дюймов). Внутреннее оформление выполнено в премиальном стиле, предлагая кожаные сиденья с функциями массажа и подогрева. Цена модели начинается от 57 400 евро (около 5,13 миллиона рублей).

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Кроме этого, Skoda показала обновленную версию кроссовера Enyaq SportLine 85, который имеет электромотор мощностью 285 л.с. и крутящий момент 545 Нм на задней оси. Он предлагает компактные размеры и является альтернативой Kodiaq, не вмещая семь человек внутри.

Источник: 32cars

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Лежнин Роман
Фото:Unsplash | Skoda
Количество просмотров 25103
08.06.2025 
Фото:Unsplash | Skoda
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