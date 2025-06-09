#
Lada AzimutГде сэкономить?Путешествуй!ФорумКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Вариатор Москвича 3 — почему его считают ненадежным
26 июня
Вариатор Москвича 3 — почему его считают ненадежным
Названы особенности конструкции и типичные...
В России сильно снизились цены на эти модели с пробегом: в чем причина?
25 июня
В России сильно снизились цены на эти модели с пробегом: в чем причина?
Средняя стоимость б/у электромобилей упала на...
Volkswagen отказывается от сенсорных панелей в пользу традиционных физических кнопок
25 июня
Volkswagen отказывается от сенсорных панелей в пользу традиционных физических кнопок
Volkswagen анонсировал обновление...

Названы лучшие кроссоверы за 1,5 млн рублей

Эксперт Ковалев перечислил 10 лучших подержанных кроссоверов за 1,5 млн рублей

Автоэксперт Александр Ковалев назвал лучшие кроссоверы с пробегом в бюджете до 1,5 млн рублей.

Рекомендуем
Самые дешевые новые кроссоверы на авторынке РФ — на чем экономят китайцы?

Так, в сегменте автомобилей возрастом до 10 лет и с пробегом не более 100 тысяч километров он советует обратить внимание на Geely Atlas первого поколения, Nissan Terrano, Renault Duster и Hyundai Creta. Эти автомобили хорошо известны рынку, отличаются надежностью, на них легко найти запчасти.

Тем, кто планирует купить подержанный кроссовер из-за рубежа, эксперт советует отдать предпочтение моделям из Японии, отметив Mazda CX-30, Nissan Kicks и аналогичные им компактные кроссоверы.

Лучшие маршруты для путешествий по России Собираетесь в отпуск на автомобиле? Сначала загляните сюда. Наши авторы подготовили большой гид по всем регионам страны. Хорошего семейного отдыха!
ЛУЧШИЕ МАРШРУТЫ ПО РОССИИ

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

По словам Ковалева, в Японии высокая культура эксплуатации, машины лучше обслужены. Минус в том, что такие машины праворульные.

Если нужна исключительно леворульная машина, эксперт рекомендует обратить внимание на Volkswagen T-Cross, Chery Tiggo 8, Changan CS75, Geely Atlas и Jetta VS5.

У таких авто иногда отсутствуют теплые опции, бывает плохая антикоррозийная обработка. Важно работать с надежным поставщиком, который может подтвердить техническое состояние автомобиля еще до покупки и который несет ответственность за автомобиль вплоть до передачи его покупателю, рассказал эксперт.

Ранее «За рулем» сообщал, что спрос на покупку подержанных машин в лизинг резко вырос в России.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: «Российская газета»

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos | Geely | Mazda
Количество просмотров 2239
09.06.2025 
Фото:Depositphotos | Geely | Mazda
Поделиться:
Оцените материал:
0