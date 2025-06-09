Названы лучшие кроссоверы за 1,5 млн рублей

Эксперт Ковалев перечислил 10 лучших подержанных кроссоверов за 1,5 млн рублей

Автоэксперт Александр Ковалев назвал лучшие кроссоверы с пробегом в бюджете до 1,5 млн рублей.

Так, в сегменте автомобилей возрастом до 10 лет и с пробегом не более 100 тысяч километров он советует обратить внимание на Geely Atlas первого поколения, Nissan Terrano, Renault Duster и Hyundai Creta. Эти автомобили хорошо известны рынку, отличаются надежностью, на них легко найти запчасти.

Тем, кто планирует купить подержанный кроссовер из-за рубежа, эксперт советует отдать предпочтение моделям из Японии, отметив Mazda CX-30, Nissan Kicks и аналогичные им компактные кроссоверы.

По словам Ковалева, в Японии высокая культура эксплуатации, машины лучше обслужены. Минус в том, что такие машины праворульные.

Если нужна исключительно леворульная машина, эксперт рекомендует обратить внимание на Volkswagen T-Cross, Chery Tiggo 8, Changan CS75, Geely Atlas и Jetta VS5.

У таких авто иногда отсутствуют теплые опции, бывает плохая антикоррозийная обработка. Важно работать с надежным поставщиком, который может подтвердить техническое состояние автомобиля еще до покупки и который несет ответственность за автомобиль вплоть до передачи его покупателю, рассказал эксперт.

Ранее «За рулем» сообщал, что спрос на покупку подержанных машин в лизинг резко вырос в России.

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Источник: «Российская газета»