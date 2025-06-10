#
Lada AzimutГде сэкономить?Путешествуй!ФорумКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Японское шасси, французский мотор, цена 1,2 млн... А что не так?
26 июня
Японское шасси, французский мотор, цена 1,2 млн... А что не так?
Эксперт «За рулем» рассказал о плюсах и минусах...
Вариатор Москвича 3 — почему его считают ненадежным
26 июня
Вариатор Москвича 3 — почему его считают ненадежным
Названы особенности конструкции и типичные...
В России сильно снизились цены на эти модели с пробегом: в чем причина?
25 июня
В России сильно снизились цены на эти модели с пробегом: в чем причина?
Средняя стоимость б/у электромобилей упала на...

Старые дорожные камеры хотят заменить в России

Автомобильный союз призвал власти РФ заменить устаревшие камеры на дорогах

Национальный автомобильный союз (НАС) призвал российские власти провести модернизацию камер фиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД). Источник РБК, близкий к аппарату правительства, сообщил, что 5 июня премьер-министр Михаил Мишустин получил письмо от союза с соответствующим предложением.

Рекомендуем
Лада, Атом, Москвич и не только — 6 главных новинок лета

В послании сказано, что примерно 30% действующих на дорогах комплексов фотовидеофиксации являются устаревшими и неэффективными.

Вице-президент НАС Антон Шапарин сообщил, что старые камеры не фиксируют, пристегнут ли человек, использует ли он телефон за рулем, проход пешехода в неположенном месте и иные нарушения. Эти камеры фиксируют в основном превышение скорости и нарушение разметки на дорогах.

Лучшие маршруты для путешествий по России Собираетесь в отпуск на автомобиле? Сначала загляните сюда. Наши авторы подготовили большой гид по всем регионам страны. Хорошего семейного отдыха!
ЛУЧШИЕ МАРШРУТЫ ПО РОССИИ

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

НАС в связи с этим просит правительство РФ провести полный аудит всех комплексов фотовидеофиксации, стимулировать региональные власти списывать старые неиспользуемые комплексы, а новые контракты на аренду или поставку заключать только на современные камеры.

Ранее «За рулем» сообщал, что спрос на покупку подержанных машин в лизинг резко вырос в России.

Источник: РБК

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 913
10.06.2025 
Фото:АГН «Москва»
Поделиться:
Оцените материал:
0