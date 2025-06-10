Старые дорожные камеры хотят заменить в России

Автомобильный союз призвал власти РФ заменить устаревшие камеры на дорогах

Национальный автомобильный союз (НАС) призвал российские власти провести модернизацию камер фиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД). Источник РБК, близкий к аппарату правительства, сообщил, что 5 июня премьер-министр Михаил Мишустин получил письмо от союза с соответствующим предложением.

В послании сказано, что примерно 30% действующих на дорогах комплексов фотовидеофиксации являются устаревшими и неэффективными.

Вице-президент НАС Антон Шапарин сообщил, что старые камеры не фиксируют, пристегнут ли человек, использует ли он телефон за рулем, проход пешехода в неположенном месте и иные нарушения. Эти камеры фиксируют в основном превышение скорости и нарушение разметки на дорогах.

НАС в связи с этим просит правительство РФ провести полный аудит всех комплексов фотовидеофиксации, стимулировать региональные власти списывать старые неиспользуемые комплексы, а новые контракты на аренду или поставку заключать только на современные камеры.

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Источник: РБК