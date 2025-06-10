Цвет автомобиля как стиль жизни: выбор смелых, скромных и практичных

Покупатели автомобилей чаще отдают предпочтение белым, черным, серым цветам

На улицах чаще всего встречаются белые, черные, серые автомобили. Почему люди останавливают свой выбор на определенных цветах, мы разбирались вместе со специалистами издания Pravda.Ru.

Белый

Белый цвет подходит для авто любого размера и класса – от компактного городского до крупного внедорожника. Выглядит стильно и дорого. На дороге он заметнее остальных, что снижает вероятность аварий, особенно в темное время суток. Светлый кузов на солнце нагревается меньше, и в салоне не создается эффект «духовки», как в черных или темно-серых автомобилях. На белом кузове меньше заметны пыль, царапины и пятна от дождя. Выгорание на солнце минимально, оттенок остается свежим дольше. Белый цвет считается стильной классикой.

Однако ржавчина на белом заметна лучше. Существует множество оттенков белого, и при локальном ремонте бывает сложно подобрать нужный тон. На белом кузове не видны формы и линии автомобиля, что делает внешний вид менее выразительным.

Черный

Престижный и классический, отлично выглядит на крупных автомобилях. Однако быстро пачкается, легко нагревается и требует частой мойки.

Серый

Практичный и незаметный. Грязь на нем не видна, выгорает слабо. Но на дороге считается самым «невидимым», особенно в дождь или сумерки, а поэтому менее безопасным.

Яркие цвета

Привлекают внимание и подчеркивают характер машины, но любое повреждение становится сразу заметным. Подбор краски для ярких авто – задача сложная и затратная.